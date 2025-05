În timp ce prințul Louis, în vârstă de 7 ani, s-a așezat lângă tatăl său, prințul William a făcut câteva mișcări de dans, legănându-și umerii în timp ce privea mulțimea.

Micuțul a fost apoi surprins în timp ce ștergea picăturile de ploaie de pe umărul tatălui său.

Expertul în citirea pe buze Nicola Hickling a dezvăluit pentru The Sun că William i-a spus lui Louis: „Uite, cred că o să plouă destul de tare azi”.

'Hes rolling his eyes at his brother, I love him! Hes one of those kids who just cant disguise what hes thinking.'



Prince Louis watches the VE Day procession.



„Nu trebuia să fie distractiv?”, i-a spus Louis lui William, iar tatăl lui i-a răspuns: „Este, fiule”.

Prințul William, tată a trei copii, a mai adăugat: „Nu vei uita niciodată asta”, explicând apoi cum se va desfășura parada:

„Vor veni pe aici, apoi se vor duce acolo, iar noi ne vom întoarce pe urmă”.

„Nu va dura mult și vreau să fii atent”, a adăugat acesta.

„Am ceva în ochi”, a intervenit prințul George, de 11 ani.

În ziua în care a împlinit 7 ani, prințul și prințesa de Wales au publicat o imagine cu prințul Louis, cu un zâmbet știrb.

