Deputatii USR PLUS Dan Barna (S) si Ionut Mosteanu (C) asista la citirea motiunii de cenzura initiata de parlamentarii USR PLUS si AUR la adresa premierului Florin Citu, in timp ce presedintele Aliantiei pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion (D), filmeaza sedinta cu telefonul mobil, joi, 9 septembrie 2021, in sala de plen a Palatului Parlamentului. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO