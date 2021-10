PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu marți, 28 septembrie, după ce soarta moțiunii USR și AUR a devenit neclară, în urma deciziei CCR.

Mai exact, Curtea Constituțională a admis, în urma sesizării Executivului, că există un conflict constituțional între Guvern și Parlament, dar și în acest caz, moţiunea USR – AUR trebuie să își urmeze traseul în Parlament. Astfel, în Legislativ vor fi două moțiuni anti-Cîțu.

Intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor”, moțiunea de cenzură a PSD are patru pagini, iar premierul Florin Cîțu este acuzat, printre altele, că „a sărăcit România”, că „românii se confruntă cu explozia prețurilor și a cursului valutar” și că „agricultorii țării au fost umiliți”.

USR a transmis că cei 80 de parlamentari ai formațiunii vor vota moțiunea, întrucât nu îi mai oferă sprijin politic premierului, dar sunt deschiși pentru negocieri pentru a forma un nou guvern cu PNL și USR cu un nou nume de premier. Florin Cîțu a transmis, pe 4 octombrie, că dacă USR votează o moțiune alături de PSD, colaborarea cu PNL va înceta.

Moțiunea de cenzură este un act prin care Parlamentul retrage mandatul acordat anterior unui guvern.

Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.

Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, potrivit Constituției.

Moțiunea de cenzură este admisă, iar guvernul este demis, dacă este votată în plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului de 50%+1 din numărul total de parlamentari.

Astfel, pentru ca moțiunea de cenzură depusă de PSD să treacă sunt necesare 234 de voturi. PSD are 157 de parlamentari, AUR are 43, iar USR-PLUS are 80 – în total sunt 280 de voturi.