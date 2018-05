Clasament final Eurovision 2018. Pe ce loc s-a clasat Republica Moldova

Israel a câștigat Eurovision 2018, cu piesa Toy, care era considerată principala favorită a competiției muzicale. Podimiul a fost completat de Cipru și Austria. Reprezentanții Republicii Moldova, grupul DoReDor, au terminat competiția pe locul zece.

Israel a câștigat Eurovision 2018, melodia interpretată de Netta Barzilai fiind încă de la început marea favorită a ediției. Melodia Toy a câștigat cele mai multe puncte, respectiv 529.

Poziția secundă a concursului a fost ocupată de Cipru. Cântăreața Eleni Foureiera a reușit să strângă 436 de puncte cu melodia Fuego.

Podiumul a fost completat de Austria. Cesar Sampson a acumulat 342 de puncte cu melodia Nobody But You.

Topul 10 al finalei Eurovision 2018 a fost completat de Germania, Italia, Cehia, Suedia, Estonia, Danemarca şi Moldova. Reprezentanţii Moldovei, trupa DoReDoS, s-au clasat pe locul zece datorită piesei „My Lucky Day“, către care au mers 209 puncte.