Aproximativ 400 de grame de cocaină, trimise din Spania prin transport terestru, au fost capturate de DIICOT în București. Patru persoane au fost prinse în momentul preluării drogurilor. Suspecții, cu vârste între 20 și 32 de ani, sunt acum cercetați pentru trafic internațional de droguri de mare risc.

Stupefiantele au intrat în țară disimulate în haine, printr-o firmă de curierat. După interceptarea coletului, procurorii au efectuat două percheziții domiciliare, iar persoanele implicate au fost conduse la audieri la sediul DIICOT din Capitală, arată reprezentanții DIIICOT într-un comunicat de presă.

„Din investigaţii a reieşit că drogurile capturate erau destinate a fi plasate în cluburile din Bucureşti”, precizează anchetatorii.

Procurorul de caz a dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor patru suspecți, urmând să trimită spre judecare Tribunalului Bucureşti propunerea pentru luarea măsurii arestării preventive privind persoanele reţinute.

