Potrivit unui comunicat DIICOT, intervenția a avut loc pe 10 februarie, iar acțiunea a fost coordonată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea.
Anchetatorii au stabilit că tinerii, doi din Șuncuiuș (Vlad Valentin Viorel Lazău, 18 ani, Valentin Sorin Coboc, 24 de ani) și unul din Cluj-Napoca (Valentin Hoca, 24 de ani), finalizaseră tranzacția cu droguri când au fost reținuți, potrivit Bihoreanul.
În ziua următoare, pe 11 februarie, cei trei au fost prezentați Tribunalului Bihor, care a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
Substanța 4-CMC, cunoscută pe piață neagră sub denumirea de „cristal”, este un drog sintetic cu efecte stimulante puternice.
Cei trei sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.