Potrivit unui comunicat DIICOT, intervenția a avut loc pe 10 februarie, iar acțiunea a fost coordonată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea.

Anchetatorii au stabilit că tinerii, doi din Șuncuiuș (Vlad Valentin Viorel Lazău, 18 ani, Valentin Sorin Coboc, 24 de ani) și unul din Cluj-Napoca (Valentin Hoca, 24 de ani), finalizaseră tranzacția cu droguri când au fost reținuți, potrivit Bihoreanul.

În ziua următoare, pe 11 februarie, cei trei au fost prezentați Tribunalului Bihor, care a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Substanța 4-CMC, cunoscută pe piață neagră sub denumirea de „cristal”, este un drog sintetic cu efecte stimulante puternice.

Tinerii au încercat să vândă drogurile pentru 13.000 de lei Foto: DIICOT

Cei trei sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani.

