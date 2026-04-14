În videoclip, Hudson glumește despre dorința de a părăsi „Corn Monarchy” (trad. Monarhia Porumbului) , o referire satirică la statul Ohio, din cauza tensiunilor politice și sociale din Statele Unite.

„Bună ziua! Ambasada României? Da! Sunt o americană și sun din «Monarhia Porumbului», cunoscută anterior sub numele de Ohio, iar în prezent cunoscut ca «un strigăt de ajutor». Sun în legătură cu azilul preventiv, nu din dorința de lux sau confort, ci doar pentru clădiri din piatră, tensiune arterială mai scăzută și un guvern a cărui primă mișcare dimineața nu este să amenințe cu ceva ireversibil”, spune Hudson în videoclip.

Comedianta a mai menționat și câteva stereotipuri despre România, devenite populare în media din SUA, spuând: „Mă pot adapta, vreau să fie clar acest lucru. Nu voi ajunge în Transilvania comportându-mă de parcă l-aș fi descoperit eu pe Dracula. Știu că este al vostru, și respect asta. Știu că Bucureștiul este un oraș adevărat și nu doar locul unde Dracula își face actele, deși, dacă într-adevăr își face actele acolo, presupun că se procesează mai repede decât ultima mea reînnoire a pașaportului”

Totodată, Holly Hudson a făcut aluzii amuzante și la țuică, pe care promite să o aprecieze fără a o compara cu alte băuturi moderne precum kombucha: „Nu voi descrie țuica drept «kombucha balcanică», nu o voi descrie drept un produs artizanal. O voi bea și voi fi recunoscătoare”.

„În acest moment, caut o țară în care singurul «vampir» să fie doar o figură folclorică, în care arhitectura să fie mai veche decât nemulțumirile și în care nimeni să nu posteze mesaje pline de furie la adresa dușmanilor la ora două dimineața. Mulțumesc! Aștept”, a încheiat ea videoclipul.

Videoclipul a devenit rapid viral, fiind apreciat pentru abordarea umoristică și tonul autoironic. Gestul lui Hudson a fost primit cu entuziasm, mulți utilizatori comentând despre farmecul României și despre umorul actriței, o româncă scriind într-un comentariu că dacă într-adevăr Hudson vrea să vină în România, va fi primită cu brațele deschise: „Doamnă, sunt româncă! Dacă vreți cu adevărat să veniți aici, sunteți binevenită! Nu te vom obliga să bei țuică sau palică și nici nu te vom obliga să mănânci ciorbă de burtă sau sarmale”.

