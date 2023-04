„Vom continua să ajutăm Ucraina să reziste agresiunii Rusiei, să își mențină instituțiile și infrastructura în funcțiune și să facă reforme cruciale”, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj pe Twitter.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.



We will continue helping Ukraine resist Russias aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW