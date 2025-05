„Era un cufăr plin de lacăte. Apoi am găsit alte zeci sub scări”

Michael Hamson locuiește într-un sat liniștit din Marea Britanie, dar viața lui s-a schimbat complet după ce a primit o moștenire neașteptată: o casă din secolul 18, în Brewood, Staffordshire. Bărbatul, care a fost omul bun la toate pentru fosta proprietară timp de zeci de ani, a descoperit în poduri, sub scări și în garaj o adevărată comoară uitată: peste 200 de lacăte rare.

Michael povestește că totul a început când a început să curețe casa moștenită.

„Când am văzut prima dată casa, era într-o stare jalnică. Am găsit un cufăr de lemn acoperit cu tot felul de lucruri. Când l-am tras afară, am văzut că era plin cu lacăte vechi”, a spus el.

„Erau sute. Nu ne venea să credem. Nici nu știam ce valoare au”, mai povestește bărbatul care, în scurt timp, a mai găsit un compartiment secret sub scări, apoi alte cutii ascunse în garaj.

Lacătele purtau marca unei firme celebre în secolul trecut

Toate lacătele descoperite purtau sigla „E. Jones & Sons”, o companie fondată în 1895 de Enoch Jones, un meșter local din Willenhall. Era o afacere de familie, iar străbunicul doamnei Jones, de la care Michael a moștenit casa, era fondatorul.

„Erau lacăte din alamă și bronz, unele din Argentina, altele din India sau din Marea Britanie. Unele au fost folosite de serviciile penitenciare, căile ferate sau poștă. Era ca un muzeu în cutii de lemn”, a spus Michael, uimit.

O moștenire uriasă după 40 de ani de muncă

Michael a început să o ajute pe Mary Eileen Jones în anii 60, când i-a tuns pentru prima dată gazonul. Apoi a devenit omul ei de încredere.

„Eram ca o familie pentru ea. Soția mea și cu mine aveam grijă de ea, găteam și o ajutam cu tot ce avea nevoie. Nu avea rude apropiate”, a povestit bărbatul.

„Nu ne-a spus niciodată ce e acolo. Poate nici ea nu știa. Cred că tatăl ei, după ce a vândut fabrica, a adus totul acasă și le-a păstrat”, povestește bărbatul surprins de moștenirea casei și valoarea colecției.

Expert: „Este o comoară pentru colecționari și o fereastră spre trecut”

„Această colecție nu are doar valoare materială, ci și istorică. Este o fereastră spre o industrie locală care era celebră în toată lumea pentru calitate și precizie”, a explicat Will Farmer, expert al emisiunii „Antiques Roadshow”, care a fost chemat să evalueze descoperirea și a rămas impresionat.

„Cred că la licitație, dacă acestea ar fi vândute, valoarea lor ar fi undeva între 4.000 și 6.000 de lire sterline”, a mai explicat expertul.

Pe lângă lacăte, Michael a găsit și documente originale ale firmei, cataloage, facturi, plăcuțe publicitare și o piesă rară: un lacăt special creat pentru Expoziția din Wolverhampton din 1902.

„Sunt niște obiecte superbe, dar sunt multe. Poate le vom vinde ca să se bucure și alții de ele. E incredibil ce comoară a stat ascunsă atâția ani”, spune bărbatul.

Colecția va fi licitată la casa de licitații Fieldings din Stourbridge pe 16 mai.

