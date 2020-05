De Ștefan Pană,

Libertatea a vorbit cu Emil Ionescu, organizator de evenimente şi managing partner la platforma de ticketing iaBilet, pentru a vedea cum se adaptează piaţa la noile restricţii.

Mulţi artişti încearcă să se reorienteze şi deja se organizează concerte online, din dorinţa de a oferi fanilor o experienţă live, dar şi pentru a ţine piaţa în viaţă. Pe termen mediu, însă, ne putem aştepta la concerte de tip drive-in şi la evenimente cu acces foarte bine reglementat.

Pierderi uriaşe pe piaţa evenimentelor

În acest moment nu exista o piaţă a concertelor şi evenimentelor în România, totul fiind sistat. Vânzările au scăzut cu 98-99%, iar singurele evenimente pentru care se mai fac vânzări sunt cele din toamnă/iarnă şi de anul viitor.

„Pierderile pentru noi sunt cu 5 zerouri, în euro pe ambele companii. Am redus costurile la minim, am apelat la șomajul tehnic pentru aproximativ 40% din personal, dar am luptat să plătim salariile și nu am încheiat niciun contract de muncă”, spune Emil Ionescu.

Europa şi SUA au pierdut în această perioadă 20 de miliarde de dolari. Piaţa din România este mai mică, iar pierderile vor fi de circa 100 de milioane de euro.

Guvernul a emis OUG 70 în mai, prin care organizatorii pot oferi vouchere în locul returnării banilor, ceea ce reuşeşte acum să ţină multe companii în activitate. Pe termen lung, însă, acestea au nevoie de evenimente.

Fără festivaluri în 2020

Primul show din România în regim drive-in, urmărit din maşinile personale, ar fi trebuit să aibă loc pe 31 mai şi era susţinut de Delia. Artista a fost nevoită să amâne concertul, pentru că noile reguli din starea de urgenţă nu permit astfel de evenimente.

„Am sperat și încă sperăm să se reglementeze drive-in-urile. N-a fost să fie, încă, dar se face lobby puternic”, spune Emil Ionescu.

De la 1 iunie, însă, vor putea fi organizate din nou spectacole în aer liber, însă la acestea nu pot participa mai mult de 500 de oameni, care trebuie să respecte cu strictețe regulile de distanțare.

Totul depinde de norme și de cât de conștiincioși vor fi românii în respectarea acestora. Fără un vaccin, riscăm oricând să revenim la punctul zero. Sincer, după „incidentul Herăstrău” mi-e puțin teamă. Eu sincer nu mi-aș dori să organizez nimic dacă nu sunt convins că toată lumea e în siguranță. Emil Ionescu, organizator de evenimente

Nu sunt veşti bune pentru marile festivaluri, precum Untold şi Electric Castle.

„Efectiv nu au când să se pregătească şi când să mai vândă şi bilete chiar dacă se gaseşte un vaccin mâine. Aşteptăm cu toţii nişte măsuri clare şi concrete. Aşa că ne întoarcem cumva în timp acum 10-15 ani şi o perioadă vom avea multe showuri mai mici”, spune Emil Ionescu.

Reguli dure pentru intrarea la concerte

Potrivit lui Emil Ionescu, vor trebui respectate multe reguli pentru a se permite accesul la un concert sau eveniment în perioada următoare. Acestea sunt:

Verificarea temperaturii fiecărui participant la eveniment, care nu trebuie să depășească 37 de grade la intrarea în incintă

La fiecare intrare, participanții vor fi obligați să își pună masca de protecție, pe care o vor păstra pe tot parcursul spectacolului

La dispoziția participanților se pun dozatoare cu dezinfectanți pentru mâini

Toaletele incintei vor fi prevăzute cu lavoare cu apă caldă și săpun

Spectatorii pot să-și cumpere numai bilete cu loc, fiind obligați să-și păstreze locul pe toată durata spectacolului

Distanța dintre spectatorii așezați pe scaune va fi de minimum 1m și va fi asigurată de distanța dintre rândurile de scaune și distanța dintre locurile vândute pe același rând

Locurile vândute vor fi intercalate în așa fel încât locul din fața fiecărui spectator să fie liber

Pe scenă artiștii vor păstra între ei distanță de minimum 1m pe tot parcursul spectacolului

Organizatorii vor invita publicul la spectacol cu cel puțin 2 ore înainte de începerea spectacolului, pentru asigurarea unei fluenţe controlate la intrarea în sală

La ieșirea din sală, organizatorul se va asigura că există o distanță de 1m între spectatori. Respectarea tuturor acestor măsuri va fi asigurată de către organizator prin firme de pază specializate și stewarzi

La intrarea în sală vor fi afișate toate aceste reguli de funcționare. De asemenea, pe spatele biletelor de spectacol, organizatorul va inscripționa toate aceste reguli de comportament care trebuie respectate la intrare, în timpul concertului și la ieșirea de la eveniment.

Evenimente mutate în online

În România şi-a făcut apariţia şi o platformă de evenimente online, vStage. Pentru unele evenimente, de tipul stand-up, este chiar mai de succes decât formatul clasic.

„Câteva cluburi de stand-up au o capacitate de 200 de persoane, dar online vând 3-400 de bilete. Așa că vstage.ro sigur va fi o soluție bună și după perioada aceasta, pentru show-urile sold out. O altă veste bună e că la concertele cu artiști locali, cam 30% din spectatori sunt din diaspora, așa că sigur aceștia vor vrea să le vadă online și după pandemie”, spune Emil Ionescu.

