Cum au încălcat șefii Inspectoratului Școlar Vaslui metodologia la concursul pentru directorii de școli

Potrivit metodologiei Ministerului Educației care reglementează organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director de școală, la nivelul județelor organizatorii sunt inspectoratele școlare.

Astfel, în fiecare județ din țară s-au constituit câte patru comisii, cum este prevăzut în metodologie: comisia de organizare a concursului, comisia de evaluare a probei scrise, comisia de evaluare a probei interviu și comisia de contestații. Fiecare comisie este formată dintr-un președinte, membri și secretari.

„Din comisia de evaluare a contestațiilor fac parte alte persoane decât cele din comisiile de evaluare”, se stipulează în articolul 5 din metodologie.

Președinte peste trei comisii

La Vaslui, nu s-a ținut cont de această reglementare. Inspectorul general adjunct al ISJ Vaslui, Elisabeta Mariana Cătănescu, ocupă funcția de președinte al comisiei de evaluare a probei scrise, cea de președinte al comisiei de evaluare a probei interviu, precum și cea de președinte al comisiei de contestații.

Libertatea a contactat inspectorul general al IȘJ Vaslui, Elena Mustață, care este și președinta comisiei de organizare a concursului de directori. Într-o primă fază, aceasta a confirmat că adjuncta sa ocupă funcția de președinte la cele trei comisii.

„Pentru că permite metodologia”, a subliniat inspectorul general Mustață.

Când Libertatea i-a adus la cunoștință prevederea din metodologie care interzice acest lucru, șefa IȘJ Vaslui a revenit asupra declarațiilor, susținând că este pe drum și nu are hârtiile în față. Ulterior, a revenit telefonic și a precizat că, de fapt, colega sa este președinte doar la comisia de contestații și că președintele comisiei de evaluare este inspectorul școlar Pavel Toma. Documentele oficiale publicate chiar pe site-ul IȘJ Vaslui o contrazic.

Atât la publicarea rezultatelor inițiale, pe 15 octombrie, cât și la anunțarea rezultatelor finale, în documentele IȘJ Vaslui se precizează că președintele comisiei de evaluare este inspectorul general adjunct Elisabeta Mariana Cătănescu, care, de altfel, le și semnează, în timp ce inspectorul școlar Pavel Toma este „coordonator centru special”.

Rezultatele de la proba scrisă a concursului de directori de școli în Vaslui

A ocupat funcția fără să știe

Elisabeta Mariana Cătănescu nu a putut oferi argumente pentru încălcarea metodologiei. Într-o primă explicație transmisă ziarului, inspectorul general adjunct a afirmat că este „președinte la comisia mare”. Apoi a făcut mai multe precizări:

„Eu sunt președinte de comisie mare. În cadrul acestei comisii mari sunt mai multe probe. Eu am fost fix pe partea de contestații și m-am ocupat de partea de organizare la partea scrisă, nu de proba scrisă efectivă. De restul s-a ocupat domnul Toma (inspectorul școlar Pavel Toma, n.r.), domnul Toma a fost președinte de centru, domnul Toma a făcut absolut toate lucrurile respective. Eu nu am făcut altceva decât la partea de contestații, nu am fost implicată la partea de evaluare. Este posibil să fie o eroare (consemnarea numelui ca președinte de comisie evaluare – n.r.), dacă îmi spuneți unde este, o rectificăm imediat, nu se pune problema”.

Adjunct ISJ Vaslui: „Am fost președinte la modul general”

Când Libertatea a confruntat-o cu documentele semnate ca președinte de comisie de evaluare și i-a adus la cunoștință că metodologia interzice ca o persoană să facă parte și din comisia de evaluare și din cea de contestații, Cătănescu a invocat că numele i-a fost trecut pe documentele respective din „exces de zel”.

Nu a putut să explice de ce le-a semnat.

„Eu acum am văzut această deficiență. Astăzi, când mi-ați sesizat-o dumneavoastră. Noi am încercat să facem foarte corect lucrurile, mai mult decât corect. Exact asta am urmărit, să nu avem vicii de procedură. Din exces de zel, s-a întâmplat chestia asta. O să iau toate documentele să le verific, tot dosarul și vă anunț”, a declarat pentru Libertatea inspectorul general adjunct Mariana Elisabeta Cătănescu.

Ulterior, adjuncta ISJ Vaslui a revenit telefonic, confirmând că a semnat documentele ca președinte însă nu a desfășurat activitate în comisia de evaluare.

„Am fost președinte la modul general. Președintele semnează documentele aferente fiecărei comisii în parte, el nu este implicat nici în partea de evaluare scrisă a lucrărilor, nici în partea de evaluare a contestațiilor”, a completat Cătănescu.

196 de cadre didactice au susținut prima probă a concursului pentru directori în județul Vaslui. Dintre aceștia, 114 au obținut note între 7 și 9, iar săptămâna viitoare vor susține interviul în fața comisiei de evaluare, al cărei președinte este Mariana Elena Cătănescu.

Libertatea a solicitat un punct de vedere despre situația de la IȘJ Vaslui și ministrului educației, Sorin Cîmpeanu, însă oficialul nu a răspuns.

Din verificările efectuate la alte inspectorate școlare din țară, în niciun județ nu s-a mai întâlnit ca președintele comisiilor de evaluare să fie același cu cel de la contestații.

Mariana Elisabeta Cătănescu (stânga) și Elena Mustață conduc Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

Cine sunt șefii IȘJ Vaslui

Mariana Elisabeta Cătănescu a fost numită inspector general adjunct al IȘJ Vaslui din noiembrie 2020, deși nu avea nicio experiență în management educațional. Din 1999 și până anul trecut, aceasta a fost educatoare. Timp de șapte ani a lucrat la două grădinițe din mediul rural și ulterior în municipiul Huși.

Elena Mustață își desfășoară activitatea în cadrul IȘJ Vaslui de la începutul anului curent. Inițial ca inspector de management, ulterior, în luna august fiind numită inspector general. Presa locală din Vaslui a relatat despre traseul profesional fulminant al acesteia. Fostă laborantă la o fabrică de textile din Vaslui, Mustață a intrat în învățământ în anii 90, ca laborant la Colegiul Anghel Rugină din oraș. Ulterior, în 2001 a devenit suplinitor de limba franceză, iar în 2010, profesor titular la Liceul Ion Mincu din Vaslui, liceul care înregistrează cele mai mici medii de admitere și cele mai slabe rezultate la bacalaureat.

