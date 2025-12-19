15.38 Întrebarea care l-a înfuriat pe Vladimir Putin: „Nu vrea să se creadă că el e cel care blochează negocierile lui Trump”

„Întrebarea lui Putin despre discuțiile de pace a declanșat un răspuns furios – ceea ce spune multe despre felul n care negociază”

Keir Simmons, care i-a adresat o întrebare lui Vladimir Putin în numele NBC News, spune că Putin este hotărât să nu fie văzut drept cel care ar bloca planurile de pace ale lui Donald Trump în Ucraina.

Dar adaugă că Putin chiar crede sincer unele dintre argumentele sale.

Simmons scrie:

„Întrebarea mea adresată președintelui Putin a stârnit un răspuns furios, dar a arătat și strategia de negociere a liderului rus.

A sugera că ar putea respinge acordul de pace al președintelui Trump a fost „nepotrivit”, mi-a spus el.

Putin este hotărât să nu fie acuzat că blochează eforturile lui Trump pentru pace, dar este la fel de hotărât să nu accepte niciun acord care nu îndeplinește cerințele sale.

„Nu ne considerăm responsabili pentru pierderea de vieți omenești, pentru că nu noi am început acest război”, mi-a spus el.

Acesta este un lucru în care crede cu adevărat, dând vina pe NATO și pe revoluția colorată pro-occidentală a Ucrainei pentru război.

Dar a spus în repetate rânduri că este convins că „face compromisuri”.

14.20 Putin spune că sugestiile că Rusia va ataca Europa sunt „prostii”

Vladimir Putin a dat vina pe liderii occidentali care „au creat situația actuală” din Ucraina „cu mâinile lor” și care agravează conflictul.

„Ei vorbesc constant despre faptul că se pregătesc pentru un război cu Rusia”, a spus el, adăugând că este „prostii” să sugereze că Rusia va ataca Europa.

„Acest lucru se face pe baza motivației lor politice interne, pentru a crea o imagine de inamic”, a adăugat el.

„Pentru a acoperi greșelile care au fost create sistematic de liderii din economie, din politica socială.”

Putin a declarat că Rusia ar fi gata să oprească războiul din Ucraina imediat dacă primește garanții privind securitatea sa.

13.40 Trump „face eforturi serioase” pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, spune Putin: „Nu noi am început acest război”

Vladimir Putin l-a lăudat pe Donald Trump pentru că „a făcut eforturi serioase” pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

Putin a fost întrebat dacă, având în vedere că Kievul a fost de acord cu compromisuri enorme, ar fi responsabil pentru moartea rușilor și ucrainenilor anul viitor, dacă nu va exista un acord de încetare a focului în curând.

„Nu ne considerăm responsabili pentru pierderea de vieți omenești, pentru că nu noi am fost cei care au început acest război”, a spus el ca răspuns la rețeaua noastră parteneră din SUA, NBC News.

„Așa cum am spus în repetate rânduri, cred că o face într-un mod absolut sincer”, adaugă el despre Trump.

Putin continuă să se refere la întâlnirea sa cu președintele SUA din Alaska, din august.

„La întâlnirea cu președintele Trump din Anchorage, ne-am coordonat pozițiile și aproape am fost de acord cu… propunerile lui Trump”, spune Putin.

El adaugă că a fost „absolut incorect” să se sugereze că Rusia respinge orice din acordul de pace sugerat, spunând că „ni s-au făcut propuneri” în cadrul întâlnirilor inițiale de la Moscova.

„Când am ajuns la Anchorage, am spus că acestea nu vor fi decizii ușoare pentru noi, dar că suntem de acord cu compromisurile propuse.”

Putin spune, de asemenea, despre întârzierile discuțiilor de pace: „Problema se află în întregime de cealaltă parte.”

El adaugă: „Mingea este în întregime în terenul așa-numiților noștri adversari occidentali, în primul rând al liderilor regimului de la Kiev și, în acest caz în special, al sponsorilor lor europeni. Suntem pregătiți pentru negocieri și pentru a soluționa conflictul prin mijloace pașnice.”

La rândul său, Ucraina a subliniat în repetate rânduri că este pregătită pentru pace – dar nu este dispusă să se predea cererilor Rusiei pentru teritoriile pe care le-a invadat cu intenția de a le cuceri, dar pe care până acum nu le-a reușit.

13.25 NATO a încălcat promisiunile privind extinderea, spune Vladimir Putin

Vladimir Putin susține că Rusia a fost de acord să facă compromisuri în privința Ucrainei.

Președintele rus a fost întrebat dacă țara va „trăi în pace anul viitor”, ceea ce Putin a spus că este obiectivul.

„Aș dori să reiterez foarte mult… [vrem să] rezolvăm toate problemele”, a spus el.

Cu toate acestea, Putin a spus că Rusia trebuie să „înlăture motivele inițiale ale conflictului” pentru a se asigura că „pacea este permanentă și stabilă”.

„Am avut cooperare cu NATO… promisiunile care ne-au fost făcute cu privire la neextindere au fost false”, a spus el.

„Au existat anumite valuri de extindere a NATO… acest lucru ne-a cauzat îngrijorare în trecut și ne provoacă îngrijorare și acum.”

Rusia dă în mod regulat vina pe creșterea NATO și pe guvernul din Ucraina pentru invazia sa.

13.20 Harta din spatele lui Vladimir Putin, mesaj clar Ucrainei: nu doar Crimeea, ci și Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson, pe care Rusia le-a anexat în 2022

Pe peretele din spatele lui Vladimir Putin se află o hartă a Rusiei. În partea stângă extremă există conturul nu doar al Crimeei, ci al tuturor celor patru regiuni din estul Ucrainei pe care Rusia le-a anexat în 2022 – Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson, notează SkyNews.

Forțele rusești nu au cucerit încă aceste teritorii în întregime, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Vladimir Putin să le revendice ca fiind ale sale.

Proiectarea teritoriilor pe fundalul de astăzi pare că e un semnal trimis de Kremlin: că nu are nicio intenție de a renunța la pretenția sa asupra lor.

Teritoriul este principalul punct de blocaj în negocierile pentru un acord de pace, iar acest lucru sugerează că va rămâne așa, Moscova nefiind încă dispusă să facă compromisuri în această chestiune.

13.14 Rusia declară că a predat Ucrainei rămășițele a 1.000 de soldați și a primit 26 de cadavre

Rusia și Ucraina au participat la cea mai recentă predare a soldaților morți, ca parte a unui acord semnat la Istanbul.

Potrivit consilierului Kremlinului, Vladimir Medinsky, Moscova a predat Kievului rămășițele a 1.000 de militari ucraineni.

Cadavrele a 26 de soldați ruși au fost primite în schimb, a adăugat el.

Context: Înțelegerile de schimb de prizonieri au fost intermediate de Turcia în 2022, stabilind reguli pentru schimburi mari de prizonieri între Rusia și Ucraina. Mii de prizonieri au fost eliberați în baza acordului, deși acestea au fost sporadice și adesea perturbate de escaladarea conflictului pe front.

13.05 Putin susține că Ministerul rus al Apărării este inundat de cererile rușilor de a lupta în prima linie în Ucraina

Vladimir Putin susține că ministerul rus al apărării este atât de inundat de solicitările oamenilor care vor să lupte pe prima linie încât a trebuit să „creeze o competiție” pentru locuri.

„Peste 400.000 de oameni s-au înrolat în armată… anul trecut”, a spus el.

„Numărul de persoane care vor să servească în noul tip de armată [care folosește drone]… este atât de mare încât Ministerul Apărării trebuie să creeze o competiție.”

Putin susține că tinerii, inclusiv studenții din universități, își iau concediu academic pentru a deveni operatori de drone, anunță SkyNews.

Rusia a înființat în iunie o nouă ramură militară separată, numită Forțele Sistemelor Fără Pilot, dedicată războiului cu drone.

12.40 Vladimir Putin vorbește despre consecințe „severe”, dacă Europa ar trimite banii din activele rusești înghețate către Ucraina: „Este un jaf”

Uniunea Europeană a dezbătut mult timp posibilitatea de a accesa activele rusești pe care le-a înghețat după ce Moscova a lansat invazia totală a Ucrainei în 2022. Valoarea acestor active se ridică la aproape 250 de miliarde de dolari.

Însă, după discuțiile care s-au prelungit până joi noaptea târziu, statele membre ale UE nu au reușit să ajungă la un consens și au recurs la un plan alternativ. În loc să utilizeze activele rusești înghețate, Europa a anunțat vineri dimineață că va împrumuta Ucrainei 90 de miliarde de euro (105 miliarde de dolari) pentru a-și finanța economia și armata până în 2027.

Întrebat despre discuțiile Europei privind utilizarea activelor înghețate, Putin a spus că „furtul este cuvântul nepotrivit” pentru a descrie politica.

„Un furt este un furt secret de proprietate. Dar aici încearcă să o facă în mod deschis. Este un jaf. Dar de ce eșuează? Pentru că consecințele (pentru ei) vor fi grave”, a spus Putin.

Președintele rus a susținut, de asemenea, că utilizarea activelor înghețate pentru a finanța apărarea Ucrainei ar „submina încrederea” în zona euro.

Guvernul belgian a exprimat o serie de îngrijorări cu privire la utilizarea activelor înghețate ale Rusiei – în principal, faptul că Rusia ar considera acest lucru ca o reutilizare ilegală a activelor sale suverane.

Euroclear, un depozitar de valori mobiliare din Belgia, deține majoritatea activelor rusești imobilizate în Uniunea Europeană. Estimările privind suma din țară variază – în septembrie, Parlamentul European a estimat-o la 180 de miliarde de euro (211 miliarde de dolari). Se estimează că 176 de miliarde de euro din această sumă s-au transformat acum în numerar, pe măsură ce obligațiunile au ajuns la scadență.

„Am spus în repetate rânduri că considerăm opțiunea împrumutului pentru reparații cea mai proastă dintre toate, deoarece este riscantă – nu s-a mai făcut niciodată până acum”, a declarat ministrul de externe și viceprim-ministrul belgian, Maxime Prévot, pe 3 decembrie, potrivit CNN.

12.30 Putin, optimist economic în ciuda sancțiunilor occidentale

Vladimir Putin a adoptat un ton de optimism economic în timpul discursului său, încercând să proiecteze încredere în ciuda provocărilor continue alimentate de sancțiunile occidentale și de efectele războiului său din Ucraina.

Răspunzând la întrebarea unui jurnalist rus care a evidențiat impactul sancțiunilor occidentale și condițiile economice dificile din Rusia, Putin a recunoscut că sancțiunile au cauzat unele „dificultăți” țării, dar a spus că Rusia este încă capabilă să finalizeze proiecte în industria prelucrătoare.

Președintele rus și-a exprimat, de asemenea, speranța cu privire la întoarcerea oamenilor de știință și a tinerilor specialiști ruși „talentați”, spunând că aceștia se întorc în Rusia din străinătate datorită a ceea ce a descris ca fiind „oportunități mai bune”.

12.23 Putin repetă că orașul Kupyansk, unde Zelenski a apărut săptămâna trecută, e ocupat de armata rusă

În timp ce Rusia a încercat să obțină progrese în război, orașul Kupyansk din regiunea Harkov a devenit un punct de conflict violent.

Putin a declarat în această dimineață că trupele rusești controlează orașul, dar nu se deplasează deocamdată mai spre vest. Rusia a susținut pentru prima dată pe 20 noiembrie că a preluat controlul asupra orașului, lucru negat de Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Kupyansk săptămâna trecută, iar biroul său a publicat un videoclip care arăta steagul ucrainean fluturând acolo. „Rușii au continuat să vorbească despre Kupyansk – realitatea vorbește de la sine”, a spus Zelenski într-o postare pe X vineri.

Putin a spus că videoclipul ar putea fi fals, fără a oferi nicio dovadă care să-i susțină afirmația. Președintele ucrainean este „un artist și încă unul talentat”, a spus el, adăugând că monumentul unde a fost înregistrat videoclipul se afla doar la limita orașului. „De ce stai acolo, la intrare? Intră!”, l-a ironizat el.

12.01 Vladimir Putin spune că forțele rusești avansează de-a lungul frontului

Putin a abordat pe scurt perspectiva negocierilor de pace, reiterând că Rusia este pregătită să „pună capăt acestui conflict prin mijloace pașnice”. El a spus din nou că afirmațiile despre cum a început războiul sunt nefondate și a spus că nu crede că Ucraina este pregătită să accepte un acord.

Apoi a trecut la afirmațiile conform cărora forțele rusești avansează de-a lungul frontului, lucru pe care Ucraina îl neagă, și a oferit actualizări privind situația militară.

„Totuși, vedem, simțim și știm că există anumite semnale, inclusiv cele provenind din partea regimului de la Kiev, care indică faptul că aceștia sunt pregătiți să se angajeze într-o formă de dialog”, a declarat Putin în fața unui public numeros de jurnaliști, sugerând că negocierile de pace în curs, conduse de administrația Trump, ar putea duce la un fel de progres în viitorul apropiat.

Cu toate acestea, Putin a fost neclintit în angajamentul său de a aborda ceea ce el și alți oficiali ruși numesc „cauzele profunde” ale războiului din Ucraina. De asemenea, el a insistat că forțele armate rusești înregistrează progrese semnificative pe câmpul de luptă din estul Ucrainei, inclusiv presupusa capturare a orașului Kupiansk.

11.50 700 de jurnaliști ruși, îmbrăcați în costume naționale, participă la conferința de presă anuală a lui Vladimir Putin

Înainte de emisiune, presa de stat a raportat că peste două milioane de mesaje au fost trimise din toată Rusia și dincolo de aceasta, pentru ca Putin să le răspundă în timpul segmentului de apeluri telefonice, care este conceput pentru a-l prezenta pe președinte ca fiind implicat personal în preocupările cotidiene ale rușilor de rând.

Moderatorii din acest an sunt Pavel Zarubin, un jurnalist al televiziunii de stat, cunoscut pentru programul său săptămânal despre Putin și politica Kremlinului, și Yekaterina Berezovskaya, prezentatoare la Canalul Unu.

În timp ce Vladimir Putin prezenta un rezumat detaliat al ceea ce el descrie ca fiind ofensiva de succes a Rusiei în Ucraina, două ecrane mari din interiorul sălii au afișat un flux constant de întrebări din întreaga țară, adică aproximativ trei milioane de întrebări trimise de publicul rus.

Aproximativ 700 de jurnaliști se află în interiorul sălii. Unii au fost îmbrăcați în costume naționale sau regionale – parțial tradiție, parțial strategie pentru a ieși în evidență în sala arhiplină.

11.45 Rușii, interesați de șobolanii din orașe, pensii și zborurile spre Marte

Întrebările de pe ecrane au acoperit nemulțumirile cotidiene: plângeri legate de colectarea gunoiului și șobolanii din orașele de provincie, întrebări despre pensii, impozite și creșterea ratei natalității în Rusia, întrebări despre zborurile pe Marte și aplicațiile de mesagerie blocate. De asemenea, acestea acoperă probleme politice mai ample, inclusiv dacă sunt posibile acorduri cu Occidentul dacă, așa cum se spune într-o întrebare, „Occidentul nu este de acord”.

Organizatorii spun că toate problemele ridicate în timpul evenimentului vor fi revizuite și vor primi răspunsuri.

11.40 Vladimir Putin i-a numit pe liderii europeni „porcușori”, cu două zile înainte de conferința de presă anuală

Termenul limită de Crăciun stabilit de Trump pentru un acord de pace cu Ucraina pare din ce în ce mai puțin probabil. Vladimir Putin, a precizat că războiul va continua dacă cerințele sale nu sunt îndeplinite în negocierile de armistițiu.

Rusia își va atinge „fără îndoială” obiectivele de război, a declarat el la întâlnirea sa anuală cu ofițeri militari de rang înalt de miercuri, unde i-a numit și pe liderii europeni „porcușori”.

Moscova ar prefera să își atingă obiectivele și să „elimine cauzele profunde ale conflictului” prin mijloace diplomatice, a spus el. Dar a precizat că „Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare” dacă diplomația eșuează.

Liniile roșii ale Rusiei, potrivit oficialilor de la Moscova, includ exact genul de garanții de securitate pentru Ucraina pe care SUA și Europa le-au discutat în ultimele săptămâni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE