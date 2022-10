Cunoscutul cântăreț congolez Fally Ipupa a fost vedeta care a concertat pe Stadionul Martirilor din capitală.

Capacitatea arenei, de 80.000 de locuri, a fost depășită, iar o parte din mulțime a ajuns să forțeze intrarea în secțiunile VIP și rezervate, au precizat reporterii Reuters prezenți la concert.

WATCH: #BNNCongoDR Reports.



According to a police source, a stampede occurred on Saturday during the concert of Congolese superstar Fally Ipupa in the largest stadium in Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of the Congo, which was packed to the gills. #social pic.twitter.com/3OPEUZPRXC