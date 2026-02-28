UPDATE ora 12.05: Marius Lazurca a revenit cu un nou mesaj referitor la situația din Iran: „În urmă cu doar câteva minute, i-am comunicat domnului Președinte că în ciuda disfuncționalității rețelelor locale, suntem în măsură să menținem contactul cu Ambasada noastră la Teheran, că doamna Ambasador Grecu e în contact cu o bună parte din cetățenii români rezidenți în Iran, că Ambasada nu a primit pentru moment solicitări de asistență consulară din partea vreunui cetățean român, că Misiunea monitorizează dinamica evenimentelor și situația socială din Teheran și principalele orașe”.

Mai mult, la inițiativa ministrului de Externe, Oana Țoiu, Marius Lazurca are acces la platforma MAE în care se primesc în timp real informații și actualizări despre situația de securitate de la toate Ambasadele României din Orientul Mijlociu.

Știrea inițială: În acest moment, ambasadoarea României în Iran și personalul ambasadei sunt feriți de pericol.

„La cererea președintelui României, sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran. Șefa Misiunii, ambasadoarea Mirela Grecu, și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță și informează constant asupra evenimentelor în desfășurare. Sunt, de asemenea, în contact nemijlocit cu ambasadorul Radu Ioanid și cu echipa Ambasadei noastre la Tel Aviv”, a scris diplomatul pe Twitter, la câteva ore după ce Israel și SUA au atacat Iranul.

Deocamdată, Nicușor Dan nu a transmis niciun mesaj.

Marius Lazurca este consilierul președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională din toamna lui 2025, când l-a înlocuit pe Cristian Diaconescu. Totodată, Lazurca mai conduce și Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Israelul a anunţat în această dimineață că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”. Trump a explicat că atacul vizează eliminarea „amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu era însă la Teheran în momentul atacului. El a fost evacuat înainte ca rachetele să lovească Iranul. În acest context, Israelul a închis spaţiul său aerian pentru zborurile civile.

Loviturile au avut loc în contextul războiului aerian din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.