Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan

Deficitul și predictibilitatea fiscală, priorități pentru 2026

„În primul rând, pe chestiunea de deficit, mare parte din măsuri au fost luate şi ele ne permit, în 2025 – 2026, să ne apropiem de ţintele de deficit cu care ne-am angajat faţă de Comisia Europeană și care sunt urmărite de pieţele financiare, de agenţiile de rating”, a declarat Nicușor Dan.

El a subliniat că, în momentul în care țara va avea un buget pe 2026 cu un deficit la 6% din PIB, se va putea discuta despre regimul fiscal pe următorii ani cu mediul privat.

Nicusor Dan, politica externa. Foto presidency.ro

„Am fost nevoiţi acum, pe termen scurt, să corectăm un deficit şi asta evident că cel mai rău i-a afectat pe români, dar a afectat şi mediul privat economic. În momentul în care o să avem un buget pe 2026 cu, în sfârşit, un deficit la 6% din PIB, şi o să vedem o predictibilitate, atunci o să putem să discutăm inclusiv regimul fiscal pe următorii ani cu mediul privat, ca să fie cum am spus predictiv.”

Autostrada din Constanța către vestul Europei, gata în 2028

O infrastructură-cheie pentru dezvoltarea economică a României va fi autostrada care va lega portul Constanța de vestul țării.

Nicușor Dan a precizat: „O să avem, în sfârșit, în 2028, o autostradă care să lege portul Constanța de vestul României și care să conecteze Marea Neagră cu Europa Occidentală.”

El a adăugat că, împreună cu extracția gazului din Marea Neagră, începând din 2027, acest proiect reprezintă o oportunitate majoră pentru economia națională.

Priorități economice și potențial de dezvoltare

Președintele Nicușor Dan a subliniat potențialul României în tehnologie și informatică și importanța strategiilor economice pentru sectorul privat.

„Avem un potenţial foarte mare în zona tehnică şi în special în zona de informatică şi, având aceste elemente de potenţial, avem nevoie ca în strategiile noastre economice din următorii ani să dezvoltăm exact acele zone în care avem potenţial şi economia românească privată este una sănătoasă, care poate să se dezvolte în momentul în care este predictibilă fiscal şi mai puţin agresată de autorităţi de regimul fiscal.”

Întrebat despre deciziile anterioare privind deficitul, Nicușor Dan a explicat influența ciclurilor politice:

„Noi avem cicluri politice de câte 10 ani. (…) Acum, în 2024, când am avut alegeri prezidenţiale, totul a fost subordonat alegerilor prezidenţiale. Evident nu a fost sănătos pentru economia românească şi acum plătim toţi oalele sparte. Acum lucrul acesta s-a încheiat, primele alegeri pe care le vom avea vor fi naţionale şi vor fi peste trei ani şi jumătate şi, în sfârşit, putem să discutăm cu toţii rezonabil de un plan pe termen mediu despre ce facem cu economia României.”

