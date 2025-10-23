Peste 80% din banii din PNRR au fost pierduți

Controlul a scos la iveală faptul că peste 450 de milioane de euro au fost pierdute, iar investițiile majore în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor au fost blocate. Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a declarat: „Vom lua măsurile ca această realitate să nu se mai întâmple și pe viitor”.

Din alocarea inițială de 557,8 milioane de euro din PNRR pentru șapte proiecte de investiții, Apele Române au pierdut peste 80% din fonduri în urma renegocierilor cu Comisia Europeană. Un proiect crucial pentru modernizarea infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor a fost redus dramatic.

Inițial, acest proiect prevedea 13 baraje, 13 poldere și peste 400 de kilometri de diguri, cu o valoare de 340 de milioane de euro. După renegocieri, au rămas finanțate doar un baraj și un polder în județul Bihor, în valoare de aproximativ 33 de milioane de euro.

Directorii și-au dat singuri măriri de salariu

Controlul a evidențiat întârzieri semnificative în procedurile de achiziție și o coordonare defectuoasă între structuri. S-a constatat că fostul director general și mai mulți directori ai administrațiilor bazinale și-au semnat singuri deciziile de numire în echipele de implementare a proiectelor.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Aceste numiri au adus sporuri salariale între 10% și 50%. În total, peste 500 de angajați au beneficiat de sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, deși majoritatea proiectelor au fost pierdute. În urmă cu o lună, Diana Buzoianu anunța demiterea directorului de la Apele Române, Sorin Lucaci.

Soluțiile găsite de Ministerul Mediului

În urma raportului, Ministerul Mediului a propus o reorganizare completă a structurilor care gestionează proiectele din PNRR. Departamentul PNRR din aparatul central va fi desființat, iar personalul va fi redistribuit în teritoriu.

Din cei peste 500 de angajați care primesc în prezent sporuri, doar aproximativ 100 vor rămâne implicați în implementarea proiectelor PNRR active, confirmate de Comisia Europeană.

Ministerul a solicitat ANAR să recupereze sumele încasate nejustificat de personalul care nu a avut activități reale de implementare. De asemenea, se vor căuta surse alternative de finanțare pentru lucrările critice de protecție împotriva inundațiilor rămase neacoperite.

Se va introduce un mecanism de monitorizare strictă, cu raportare semestrială privind stadiul investițiilor, cheltuielile și termenele asumate. Aceste măsuri vizează îmbunătățirea gestionării fondurilor și accelerarea implementării proiectelor esențiale pentru protecția împotriva inundațiilor.

Ministrul Diana Buzoianu a declarat: „Sunt bani care puteau fi transformați în baraje, diguri și lucrări concrete, dar care s-au pierdut din cauza unei conduceri care nu a reușit să construiască capacitatea necesară în teritoriu de a gestiona aceste proiecte”.

