Anton Gerașchenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, spune că în orașul rus Tomsk a avut loc un festival numit „Războinicul Pașnic al Federației Ruse”.

„Într-una dintre locații a fost amenajat un poligon de tragere pentru copii, unde în loc de ținte erau fotografii cu Volodimir Zelenski, Joe Biden și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg”, a precizat Gerașchenko pe rețeaua de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

In Russia, children „learn patriotism” while shooting at Biden, Zelenskyy and Stoltenberg.



A festival called „Peaceful Warrior of the Russian Federation” was held in the Russian city of Tomsk. At one of the locations, a shooting range was set up for children, where instead of… pic.twitter.com/c55YStNBN5