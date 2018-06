Cornel Victor Barbu s-a transferat în urmă cu doi ani de la Colegiul Militar “Mihai Viteazul” la unitatea nou înființată în Craiova. Era mult mai aproape de Băile Herculane, de casa bunicilor și părinților săi. S-a adaptat imediat la viața din noul colegiu militar, s-a împrietenit cu colegii, cadrele militare și cu profesorii. A ales acest sistem de învățământ pentru că a fost mereu atras de poveștile bunicului său despre faptele eroice ale bărbaților din familia sa.

Adolescentul iubește uniforma militară, însă iubește și apa, prin urmare în momentul în care i s-a ivit ocazia să își consolideze educația, nu a stat pe gânduri.

La începutul clasei a XII-a, numărându-se printre elevii cu mediile cele mai bune din Colegiul Militar “Tudor Vladimirescu”, Cornel a putut să aplice pentru studii universitare în Statele Unite ale Americii.

“La începutul acestui an școlar, primii zece la sută dintre elevii cu medii mai mari am fost anunțați că putem opta pentru o academie din Statele Unite ale Americii. Eu, când am auzit, nici nu am stat pe gânduri și am spus că vreau să încerc. Abia după aceea i-am anunțat pe fratele meu, pe părinți, pe bunici și au spus că dacă eu vreau să încerc ei mă susțin cu tot ce pot”, a relatat elevul Cornel Barbu.