Deși autoritățile se laudă cu recepții și kilometri de cale ferată modernizați, pentru călători rezultatele sunt modeste, iar unele rute importante sunt mai lente decât în anii 90.

Un exemplu elocvent este ruta Craiova-București, unde trenurile parcurg traseul în 3 ore și 50 de minute, cu 105 minute mai mult decât în 1995, când durata era de doar 2 ore și 5 minute.

„Chiar dacă crește confortul călătorilor, ideal ar fi ca după Quick Wins să se ajungă la timpii din „anii de glorie”. Nici vorbă de așa ceva deocamdată. În mersul 2025-2026 pe Craiova-București se fac 3 ore și 50 min față de 3 ore în 2017 și 2 ore și 5 min în 1995. Pe Teiuș-Războieni, unde s-a refăcut și fundația, stăm mai bine: 30 min comparativ cu 25 min în 1995. Putem spera la îmbunătățiri în mersul 2026-2027. Per total, programul QW a fost reușit deoarece nu necesită autorizație de construire, reducându-se riscurile birocratice care paralizează de două decenii (!) marile șantiere.”, arată Asociația Pro Infrastructură, într-o postare pe Facebook.

Potrivit Pro Infrastructură, problema nu este lipsa șantierelor, ci lipsa rezultatelor concrete pentru pasageri.

„Călătorilor nu le pasă de recepție, ci vor confort sporit și timp economisit. La ambele capitole stăm foarte prost: dacă pe rutier cu noile autostrăzi câștigăm chiar și peste o oră la un drum mai lung, pe feroviar abia dacă se adună câteva minute ici-colo.”, subliniază asociația.

Pe unele tronsoane, modernizările din 2025 au adus mici câștiguri. De exemplu, pe Arad-Deva, timpul de parcurs a ajuns la aproximativ două ore cu InterCity, „similar cu anul de vârf 1995”.

Însă pe alte rute situația s-a înrăutățit.

„Timpul programat în mers între Sighișoara și Brașov a crescut în loc să scadă! Am ajuns la durata aberantă de 3 ore și 36 minute față de 2 ore în vremurile bune”, mai arată ONG-ul.

Per ansamblu, bilanțul modernizărilor feroviare din 2025 este slab.

„Așadar, totalul pe 2025 la modernizări este mai degrabă trist: aproximativ 60 kilometri de fir (simplu!) nou dați în trafic și foarte puține minute economisite”, concluzionează Pro Infrastructură.

Asociația atrage atenția și asupra marilor blocaje, precum sectorul Poieni-Vadu Crișului de pe Cluj-Oradea, unde lucrările sunt blocate de peste un an din cauza problemelor birocratice.

În acest context, specialiștii avertizează că fără investiții coerente și o mai bună capacitate administrativă, calea ferată riscă să rămână mult în urma infrastructurii rutiere, în ciuda fondurilor europene disponibile.

Un tren Regio al CFR Călători a făcut 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute și a ajuns cu un vagon mai puțin la destinație, anul trecut.

