„Premiul I pentru cea mai mare nerealizare a anului 2025”

Potrivit ASCORO, „premiul I pentru cea mai mare nerealizare a anului 2025 este atribuit autostrăzii A3 pe Valea Prahovei”.

Deși traseul a fost stabilit încă din 2023, proiectul autostrăzii A3 Ploiești-Brașov a intrat ulterior într-un blocaj major în etapa de proiectare.

Asociația explică faptul că studiul de fezabilitate a fost contractat la un preț mult prea mic raportat la dificultatea zonei montane, ceea ce a făcut imposibilă realizarea investigațiilor geotehnice necesare.

„Niciunul dintre aceste elemente nu a fost prevăzut în documentația de licitație a studiului de fezabilitate”, se arată în analiză.

Trafic blocat, pierderi economice mari

Lipsa progresului are efecte directe asupra șoferilor și economiei.

„Menținerea situației actuale generează pierderi semnificative de timp pentru utilizatori și costuri economice ridicate pentru operatorii economici”, avertizează Construim România, subliniind congestia severă de trafic din zonă.

Directorul CNIR, Gabriel Budescu, a declarat recent că este luată din nou în calcul varianta parteneriatului public-privat.

ASCORO critică însă această soluție, arătând că „trei încercări eșuate de PPP au condus, de fiecare dată, la amânarea execuției cu câte 2–3 ani”.

În schimb, organizația propune finanțare directă, prin împrumuturi cu dobândă redusă de la instituții internaționale precum BERD, BM sau BEI.

Cerere ASCORO: rezilierea contractului cu Consitrans

ASCORO solicită autorităților rezilierea contractului cu Consitrans, fie amiabil, fie unilateral.

„Solicităm autorităților competente – CNIR, MT și primului-ministru – adoptarea unor măsuri concrete și într-un termen cât mai scurt pentru deblocarea situației.”

„Menținerea situației actuale generează pierderi semnificative de timp pentru utilizatori”, iar după reziliere, proiectarea și execuția ar trebui scoase din nou la licitație, cu prioritate pentru sectorul Sinaia Sud – Predeal Sud, considerat principala sursă a blocajelor din trafic.

Autostrada Ploiești – Brașov rămâne, în viziunea Construim România, simbolul eșecurilor majore din infrastructura rutieră a anului 2025.

Totuși, „2025 a fost anul în care rețeaua de autostrăzi din România a început să se lege coerent: tronsoane considerate mult timp cioturi s-au unit, permițând circulația continuă pe axe majore precum Craiova – București – Constanța și București – Adjud. Cu 142 km noi dați în trafic, România a ajuns la 1.418 km de drumuri de mare viteză”, subliniază asociația Construim România.

Alte critici: „Fără spații de servicii pe multe autostrăzi”

ASCORO semnalează și alte probleme structurale majore ale infrastructurii rutiere, dincolo de cazul A3 Ploiești – Brașov. Una dintre cele mai grave vizează lipsa spațiilor de servicii pe autostrăzile deja deschise.

Pe A3 București – Ploiești, „după 15 ani de la inaugurare, pe acest tronson nu există nicio benzinărie funcțională”, iar șoferii au la dispoziție „o singură parcare cu toaletă deschisă”, situată lângă București.

Probleme similare sunt semnalate pe A7, A10 Sebeș – Turda și DeX12 Craiova – Pitești, unde fie lipsesc complet spațiile de alimentare, fie licitațiile de concesionare „nu au atras ofertanți”.

Asociația atrage atenția și asupra întârzierii nejustificate a autostrăzii A4 Litoral Sud, unde procedura de evaluare a ofertelor depuse în decembrie 2024 nu este finalizată nici după un an, menținând congestia pe sectorul Agigea – Eforie Nord, cu impact major în sezonul turistic.

Pentru anul 2026, ASCORO estimează între 178 și 284 km de autostrăzi și drumuri expres care ar putea fi dați în trafic, „toate scenariile fiind valabile numai dacă nu apar sincope de finanțare și companiile constructoare nu ajung în faliment”.

În final, organizația notează progrese pe A7 și A8, susținute de finanțarea europeană prin programul SAFE, subliniind că „România primește a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană prin programul SAFE, respectiv 17 miliarde de euro”.

„Cu finanțarea asigurată, putem fi optimiști că Iașiul și Suceava vor fi ambele legate de București prin autostradă până în 2028-2029, cel târziu în 2030”, concluzionează ASCORO.

