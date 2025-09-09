Harron Aswat, un terorist condamnat pentru atacurile din 7 iulie 2005 de la Londra, urmează să fie eliberat dintr-un spital de psihiatrie.

  • Cel mai sângeros atentat terorist din Marea Britanie s-a soldat cu moartea a 56 de persoane, printre care și cei patru kamikaze care s-au detonat. În jur de 700 de persoane au fost rănite atunci după cele trei explozii de la metrou și una într-un autobuz. Al-Qaida a revendicat atacurile.

Aswat pretinde că a fost „creierul” din spatele atacurilor din Londra, precum și al celui din 11 septembrie 2001 (2.977 de morți din 90 de țări; printre victime s-au numărat şi cinci români).

Deși nu a fost niciodată acuzat pentru atacurile din Londra, el a fost legat de acestea după ce poliția a descoperit 20 de apeluri făcute de atacatorii sinucigași către un telefon asociat cu el.

Investigatorii americani au descoperit că Aswat se antrenase în tabere Al-Qaeda din Afganistan înainte de 11 septembrie 2001 și că îl ajutase pe predicatorul extremist Abu Hamza să înființeze o tabără de antrenament terorist în Oregon în 1999.

De asemenea, au găsit documente cu numele său într-o casă conspirativă din Pakistan folosită de Khalid Sheikh Mohammed, principalul planificator al atacurilor de la New York.

Aswat s-a luptat aproape un deceniu împotriva extrădării în SUA invocând motive de sănătate mintală, dar a fost, în cele din urmă, deportat în 2014.

El a pledat vinovat pentru infracțiuni de terorism și a primit o sentință de 20 de ani în 2015, redusă ulterior la 7 ani.

Detectivul-șef superintendent Gareth Rees, de la Comandamentul Antiterorist al Poliției Metropolitane și-a exprimat „îngrijorări grave” cu privire la eliberarea lui Aswat, afirmând că acesta rămâne o amenințare la adresa securității.

Rees a spus că Aswat „a vorbit pozitiv despre timpul petrecut cu Al-Qaeda în Afganistan și și-a exprimat aspirațiile de a se reconecta cu ei”.

O sursă guvernamentală britanică a insistat că Aswat va fi supus unei „monitorizări robuste” timp de 30 de ani după eliberare.

Cu toate acestea, există îngrijorări cu privire la faptul că va fi eliberat fără monitorizare prin brățară electronică, din cauza unei lacune care împiedică verificările asupra pacienților cu probleme psihice.

Decizia de a-l elibera pe Aswat și remarcile judecătorului, care i-a urat „toate cele bune” înainte de eliberare, au stârnit controverse.

Liderul Reform UK, Nigel Farage, a cerut demiterea acestuia, în timp ce ministrul din umbră al justiției, Robert Jenrick, a descris comentariile ca fiind o „insultă la adresa celor care au murit în 2005”.

