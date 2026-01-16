Străini eliberați din detenție în Venezuela

Un cetățean ceh care fusese încarcerat în Venezuela a fost eliberat împreună cu alți deținuți străini, a declarat vineri ministrul ceh de Externe, Petr Macinka.

Bărbatul fusese reținut în anul 2024, după ce autoritățile venezuelene l-au acuzat că ar fi plănuit să participe la un complot pentru asasinarea lui Nicolás Maduro, care era președinte în funcție la acel moment, și pentru răsturnarea guvernului.

Ministerul ceh de Externe a respins acuzațiile formulate de autoritățile venezuelene. Fostul ministru de externe Jan Lipavský declara anul trecut că detenția bărbatului a fost „ilegală” și că acesta a fost încarcerat „fără acuzații și fără un proces echitabil”.

Macinka a precizat că cetățeanul ceh a fost eliberat în cursul nopții, alături de deținuți din Irlanda, România, Germania, Albania, Ucraina și Olanda. „După mai multe săptămâni de negocieri intense, am reușit să obținem eliberarea sa”, a declarat Macinka în cadrul unei conferințe de presă.

Grupul venezuelean pentru drepturile omului Foro Penal a afirmat, de asemenea, că cetățeanul ceh a fost reținut din motive politice. Tot vineri, ministrul ungar de Externe a anunțat că un cetățean maghiar, arestat în timp ce făcea parte din echipajul internațional al unei nave de cercetare, a fost, de asemenea, eliberat.

Cine este românul deținut politic eliberat în Venezuela

Printre cetățenii străini eliberați în Venezuela se află și Cristian Cenuşe. Anul trecut, în luna noiembrie, ONG-ul venezuelean Foro Penal anunţa că românul de 37 de ani, arestat de Garda Naţională Bolivariană în septembrie 2024, reușise să ia legătura cu soția lui.

„După 10 luni dispărut, în sfârșit a reușit să comunice cu soția sa din Penitenciarul Rodeo I, confirmând că se află privat de libertate în Venezuela”, a detaliat Foro Penal pe X.

MAE: Cristian Cenușe va ajunge în țară în perioada următoare

Ministerul de Externe a transmis, vineri, că românul eliberat din Venezuela a fost preluat de reprezentanţii Delegaţiei UE la Caracas şi urmează să ajungă în perioada următoare în ţară.

”Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetăţean român, aflat de mai bine de un an în detenţie în Republica Bolivariană a Venezuelei. Totodată, MAE adresează mulţumiri Delegaţiei UE la Caracas, cu care autorităţile române au cooperat strâns, de la semnalarea cazului, atât pentru acordarea asistenţei consulare, cât şi pentru promovarea obiectivului eliberării cetăţeanului român”, a transmis, vineri, ministerul de Externe, într-un comunicat de presă citat de news.ro.

De asemenea, MAE ”exprimă aprecierea pentru sprijinul oferit de statele partenere, în special Republica Cehia, în vederea revenirii în România a cetăţeanului român”.

”MAE subliniază că cetăţeanul român se află în acest moment în Venezuela – fiind preluat de reprezentanţii Delegaţiei UE la Caracas – şi urmează să ajungă în perioada următoare în România. De asemenea, MAE menţionează că situaţia cetăţeanului român este în atenţia instituţiei, din octombrie 2024, fiind întreprinse demersuri constante de către Departamentul Consular, atât în relaţie cu autorităţile venezuelene şi Delegaţia UE la Caracas, cât şi în relaţie cu familia cetăţeanului român, obiectivul urmărit în toată această perioadă fiind, pe de o parte, asigurarea asistenţei şi protecţiei consulare, şi pe de altă parte, eliberarea şi revenirea cetăţeanului român în ţară”, se mai arată în comunicatul MAE.

Cristian Cenușe, cetățean român în vârstă de 37 de ani și tată al unei fetițe, a fost arestat pe 27 septembrie 2024 de Garda Națională Bolivariană în San Cristóbal, statul Táchira, în timp ce călătorea cu autobuzul spre Caracas. Era turist în America de Sud și vizitase anterior Columbia.

Eliberările, anunțate de Trump și autoritățile venezuelene

Președintele Adunării Naționale a Venezuelei, Jorge Rodríguez, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, au declarat că un număr mare de prizonieri urmau să fie eliberați după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro la începutul acestui an.

Autoritățile venezuelene au afirmat în această săptămână că peste 400 de persoane au fost eliberate. Organizațiile pentru drepturile omului susțin însă că numărul real este mai mic.

Operațiune militară fără precedent în America Latină

În dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, Statele Unite au lansat o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei. Mai multe explozii au zguduit capitala Caracas, pe fondul unui atac aviatic coordonat și a intervenției forțelor speciale americane. În urma acestei operațiuni, Donald Trump a anunțat că Maduro și Cilia Flores au fost capturați de unitatea de elită Delta Force și duși în SUA.

Caracas și alte regiuni au fost lovite, iar guvernul venezuelean a declarat stare de urgență, acuzând SUA de „agresiune militară” și îndemnând populația la rezistență.

Rechizitoriul împotriva lui Maduro, aflat pe rolul tribunalului din New York încă din 2020, susține că acesta a condus o rețea de trafic de droguri cunoscută drept „Cartel de los Soles”.

