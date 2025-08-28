Chiar situația politică din țările lui Macron, Merz și Tusk este cea mai nesigură

Aflați la Chișinău, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au transmis, miercuri, 27 august, un mesaj puternic de susținere a Republicii Moldova, la 34 de ani de la obținerea independenței: „Poarta Uniunii Europene este deschisă pentru Moldova”

Dar, notează Blooberg, crizele guvernamentale din națiunile europene reflectă o tendință îngrijorătoare de instabilitate politică pe continent, inclusiv în UE.

Francezii vor ca Macron să demisioneze, dacă premierul Bayrou pierde votul de încredere

În Franța, premierul François Bayrou – al șaselea sub președinția lui Emmanuel Macron – a convocat un vot de încredere, privind unele reduceri bugetare, pentru 8 septembrie.

Scopul este de a forța opoziția să aprobe bugetul, în contextul datoriei în creștere a țării. 63% dintre francezi susțin dizolvarea parlamentului, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Francez de sondare a opiniei publice, citat de Reuters.

Tot sondajele de opinie efectuate după anunțul lui Bayrou arată că majoritatea francezilor își doresc acum noi alegeri naționale, ceea ce indică o nemulțumire tot mai profundă față de politicieni și un risc pentru o situație incertă de durată.

Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”
Recomandări
Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Macron, al cărui mandat se întinde până în 2027, a exclus în repetate rânduri demisia sau convocarea de noi alegeri parlamentare și, deși nu a comentat public niciuna dintre aceste aspecte, pare tot mai probabil să-l înlocuiască pe Bayrou cu un nou prim-ministru.

Sondajul Toluna Harris Interactive pentru RTL a arătat că 41% ar dori ca Adunarea Națională, partid anti-imigrație și de extremă dreapta, să conducă următorul guvern – cel mai mare scor pentru orice partid.

Alt sondaj, sondajul Elabe pentru BFM TV a arătat că 67% doresc ca Macron să demisioneze dacă Bayrou pierde votul de încredere. Sondajul Ifop pentru LCI a arătat un rezultat similar.

Macron nu a discutat opțiunea dizolvării parlamentului în timpul ședinței săptămânale de cabinet de miercuri, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Sophie Primas.

Polonia are al doilea cel mai mare deficit bugetar din UE, după România

Prim-ministrul polonez Donald Tusk se află brusc în competiție pentru putere după ce un naționalist înfocat a preluat președinția.

Guvernul Poloniei va dezvălui joi forma bugetului său pentru 2026, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la deteriorarea fiscală a țării, alimentată de o creștere a cheltuielilor pentru apărare.

Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”
Recomandări
Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Cea mai mare țară din flancul estic al Uniunii Europene și-a triplat deficitul fiscal în ultimii trei ani, deoarece, notează Bloomberg, războiul din Ucraina vecină împinge statul membru NATO să își consolideze armata. Guvernul a stabilit deficitul pentru acest an la 6,3% din produsul intern brut, după ce a revizuit în mod repetat în sus obiectivul pentru 2024.

Polonia deține deja cel mai mare deficit fiscal din UE după România și s-a angajat să cheltuiască 5% din producția economică pentru apărare, ceea ce înseamnă că are puțin sau deloc spațiu de manevră în buget. Cabinetul lui Tusk a abandonat planurile de reducere a impozitelor și a propus creșterea taxelor asupra băncilor.

O serie de inițiative politice ale lui Tusk au fost împiedicate de noul președinte al țării, care este susținut de opoziție, complicând și mai mult perspectivele bugetare. Săptămâna trecută, șeful statului a respins legislația care reduce prețurile la energie și relaxează regulile pentru investițiile în energii regenerabile.

„Suntem la limită și păzim această limită, să nu cumva să o sărim în privința nivelului excesiv al datoriei și al deficitului”, a declarat Tusk miercuri, în timpul discuțiilor despre finanțele publice cu președintele Karol Nawrocki.

Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”
Recomandări
Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”

Deficitele mari au crescut datoria publică, care se apropie de 55% din producția economică – conform standardelor contabile poloneze. Dacă acest nivel este depășit, ar declanșa constrângeri bugetare semnificative și ar putea împinge țara spre austeritate pentru următoarele alegeri parlamentare, care sunt programate pentru sfârșitul anului 2027.

Merz a devenit nepopular în Germania

În Germania, guvernul de mare coaliție format din cele două partide principale eșuează în a aborda numeroasele probleme ale țării, conform părerii majorității cetățenilor.

Extrema dreaptă AfD devine cel mai popular partid din Germania, în timp ce rata de aprobare a cancelarului Merz scade vertiginos. AfD ar fi votat de 26%, în timp ce rata de aprobare a cancelarului Merz a atins un nou minim de doar 29% în august, în scădere de la 43% cât avea în iunie, conform agenției de presă Anadolu.

În contextul în care coaliția de guvernare se apropia de pragul de 100 de zile de mandat, la începutul lui august, sondajul a adus vești sumbre pentru liderul conservator și partenerii săi de coaliție, ridicând îngrijorări cu privire la viabilitatea pe termen lung a guvernului.

Satisfacția față de performanța cancelarului Merz a scăzut la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în mai, doar 29% dintre respondenți exprimându-și satisfacția față de munca sa. Nemulțumirea față de performanța cancelarului a crescut cu trei puncte procentuale, ajungând la 67%.

La începutul lunii iunie, 43% dintre respondenți erau mulțumiți de performanța lui Merz, în timp ce 49% erau nemulțumiți.

Conform sondajului reprezentativ, doar o mică majoritate a germanilor (52%) cred că actualul guvern de coaliție va supraviețui până la sfârșitul perioadei legislative din 2029. Sondajul a relevat, de asemenea, o creștere semnificativă a alegătorilor indeciși și a celor care nu au votat, care reprezintă acum 25% din electorat.

Cea mai proastă perioadă pentru consiliul ministerial franco-german

Astfel, este greu de imaginat o perioadă mai proastă pentru consiliul ministerial franco-german, programat pentru joi, 28 august, și vineri, 29 august, când urmează să se întâlnească guvernul cancelarului conservator Friedrich Merz și guvernul francez șubred al premierului François Bayrou, anunță Le Monde.

Berlinul spera la clarificări din partea Parisului cu privire la viitorul Sistemului Aerian de Luptă Franco-Germano-Spaniol (FCAS).

Proiectul a fost afectat de dezacorduri industriale, deoarece compania franceză Dassault solicită un rol mai mare decât cel prevăzut în acordurile actuale. „Situația nu va fi discutată în timpul consultărilor guvernamentale franco-germane”, a declarat Merz într-o conferință de presă de miercuri, fără a ascunde o anumită amărăciune.

„Am convenit cu președintele Macron că vom lua o decizie comună cu privire la viitorul FCAS în ultimul trimestru al anului, adică la sfârșitul anului 2025.” Deplângând „dorința franceză” de a acorda Dassault un rol mai mare, el a spus că speră „că vom ajunge la o soluție, pentru că avem nevoie de un nou avion de luptă în Europa”.

În orele care au urmat, însă, Parisul a indicat că subiectul va fi „evident” discutat la întâlnire. „Proiectele cu avioane de vânătoare și viitoare tancuri sunt moarte”, a declarat Shahin Vallée, economist și director al programului de geoeconomie la DGAP din Berlin. „Ar fi mai bine să renunțăm la ele și să lansăm noi proiecte.”

De partea franceză, euforia inițială a făcut loc și unei perplexități mai mari, proporțională cu așteptările generate de victoria lui Merz și de entuziasmul său pentru proiectul european, mai ales având în vedere că se aștepta ca acesta să fie mai atlantist.

„De partea franceză, există sentimentul că dinamismul din primele săptămâni ale lui Merz în favoarea unei Uniuni Europene suverane s-a estompat”, a observat Jacob Ross, expert în relațiile franco-germane la Consiliul German pentru Relații Externe (DGAP). „Nu mai pare să fie complet pe aceeași lungime de undă ca în ajunul alegerii sale, când vorbea despre o mai mică dependență a Uniunii Europene de Statele Unite.”

Candidatul care a promis că va stabili linii roșii pentru Rusia și va livra rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei, care a vorbit despre „capacități autonome de apărare europene” și a spus că este gata să depășească protecția nucleară americană, pare acum uneori preocupat în primul rând de păstrarea relației cu SUA, de care Germania depinde încă atât de mult.

Acum se refugiază mai ușor în spatele conceptului de „ambiguitate strategică” pentru a evita subiectele dificile. „Este acum prizonierul constrângerilor politice interne”, a explicat Ross.

Situația din alte țări europene

Olanda se confruntă cu propria instabilitate, premierul Dick Schoof abia supraviețuind recent unei moțiuni de cenzură. Totuși, guvernul său funcționează doar cu atribuții limitate după căderea precedentei administrații.

În Spania, Pedro Sánchez conduce un guvern minoritar afectat de acuzații de corupție. Polonia și Germania se confruntă cu provocări similare, în timp ce guvernul laburist din Marea Britanie pare incapabil să-și revină după o serie de eșecuri.

Italia – o excepție surprinzătoare. Restul relațiilor internaționale evoluează

În mod neașteptat, Italia sub conducerea Giorgiei Meloni a devenit un exemplu relativ de stabilitate, anunță Bloomberg. Acest lucru contrastează puternic cu situația din restul continentului, unde guvernarea eficientă pare din ce în ce mai dificilă.

În timp ce Europa se confruntă cu probleme interne, relațiile internaționale evoluează. China și India par să-și îmbunătățească legăturile, parțial ca răspuns la politicile comerciale ale SUA sub administrația Trump. Bloomberg raportează că «președintele chinez Xi Jinping i-a scris omologului său indian în martie pentru a testa terenul în vederea îmbunătățirii relațiilor».

Conflicte și tensiuni globale

Rusia a lansat atacuri cu drone și rachete asupra Kievului, provocând multiple victime și distrugând orașul în timp Uniunea Europeană mai analizează introducerea de sancțiuni secundare pentru a opri țările terțe să ajute Rusia să evite măsurile punitive ale blocului.

În Orientul Mijlociu, Israelul a efectuat lovituri aeriene în apropierea Damascului, subminând eforturile de reducere a tensiunilor. Între timp, SUA a respins un raport susținut de ONU care declara foamete în Gaza și pune la cale un plan robust surpriză pentru Gaza postbelică.

Europa se confruntă cu o perioadă de instabilitate politică și provocări de guvernare, în timp ce restul lumii se confruntă cu propriile tensiuni și conflicte. Capacitatea liderilor de a naviga prin aceste ape tulburi va fi crucială pentru viitorul continentului și al relațiilor globale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu în București, în zona Militari. Mesaj RO-Alert trimis de ISU: „Incendiul se extinde cu rapiditate"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
Viva.ro
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Cristian Radu, suspendat din funcția de primar din Mangalia după arestarea preventivă. Când poate reveni în funcție
Știri România 15:17
Cristian Radu, suspendat din funcția de primar din Mangalia după arestarea preventivă. Când poate reveni în funcție
Când se reia circulația mașinilor pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii. Anunțul Primăriei Sector 4, în pline lucrări la Planșeul Unirii
Știri România 15:09
Când se reia circulația mașinilor pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii. Anunțul Primăriei Sector 4, în pline lucrări la Planșeul Unirii
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Stiri Mondene 15:58
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Stiri Mondene 15:56
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Parteneri
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Elle.ro
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Unica.ro
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Parteneri
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
TVMania.ro
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
ObservatorNews.ro
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax.ro
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Angela Rusu a fost diagnosticată greșit cu cancer: „Mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele”
KanalD.ro
Angela Rusu a fost diagnosticată greșit cu cancer: „Mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele”

Politic

Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Politică 16:03
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Politică 13:07
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile