Chiar situația politică din țările lui Macron, Merz și Tusk este cea mai nesigură

Aflați la Chișinău, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au transmis, miercuri, 27 august, un mesaj puternic de susținere a Republicii Moldova, la 34 de ani de la obținerea independenței: „Poarta Uniunii Europene este deschisă pentru Moldova”

Dar, notează Blooberg, crizele guvernamentale din națiunile europene reflectă o tendință îngrijorătoare de instabilitate politică pe continent, inclusiv în UE.

Francezii vor ca Macron să demisioneze, dacă premierul Bayrou pierde votul de încredere

În Franța, premierul François Bayrou – al șaselea sub președinția lui Emmanuel Macron – a convocat un vot de încredere, privind unele reduceri bugetare, pentru 8 septembrie.

Scopul este de a forța opoziția să aprobe bugetul, în contextul datoriei în creștere a țării. 63% dintre francezi susțin dizolvarea parlamentului, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Francez de sondare a opiniei publice, citat de Reuters.

Tot sondajele de opinie efectuate după anunțul lui Bayrou arată că majoritatea francezilor își doresc acum noi alegeri naționale, ceea ce indică o nemulțumire tot mai profundă față de politicieni și un risc pentru o situație incertă de durată.

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Macron, al cărui mandat se întinde până în 2027, a exclus în repetate rânduri demisia sau convocarea de noi alegeri parlamentare și, deși nu a comentat public niciuna dintre aceste aspecte, pare tot mai probabil să-l înlocuiască pe Bayrou cu un nou prim-ministru.

Sondajul Toluna Harris Interactive pentru RTL a arătat că 41% ar dori ca Adunarea Națională, partid anti-imigrație și de extremă dreapta, să conducă următorul guvern – cel mai mare scor pentru orice partid.

Alt sondaj, sondajul Elabe pentru BFM TV a arătat că 67% doresc ca Macron să demisioneze dacă Bayrou pierde votul de încredere. Sondajul Ifop pentru LCI a arătat un rezultat similar.

Macron nu a discutat opțiunea dizolvării parlamentului în timpul ședinței săptămânale de cabinet de miercuri, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Sophie Primas.

Polonia are al doilea cel mai mare deficit bugetar din UE, după România

Prim-ministrul polonez Donald Tusk se află brusc în competiție pentru putere după ce un naționalist înfocat a preluat președinția.

Guvernul Poloniei va dezvălui joi forma bugetului său pentru 2026, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la deteriorarea fiscală a țării, alimentată de o creștere a cheltuielilor pentru apărare.

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Cea mai mare țară din flancul estic al Uniunii Europene și-a triplat deficitul fiscal în ultimii trei ani, deoarece, notează Bloomberg, războiul din Ucraina vecină împinge statul membru NATO să își consolideze armata. Guvernul a stabilit deficitul pentru acest an la 6,3% din produsul intern brut, după ce a revizuit în mod repetat în sus obiectivul pentru 2024.

Polonia deține deja cel mai mare deficit fiscal din UE după România și s-a angajat să cheltuiască 5% din producția economică pentru apărare, ceea ce înseamnă că are puțin sau deloc spațiu de manevră în buget. Cabinetul lui Tusk a abandonat planurile de reducere a impozitelor și a propus creșterea taxelor asupra băncilor.

O serie de inițiative politice ale lui Tusk au fost împiedicate de noul președinte al țării, care este susținut de opoziție, complicând și mai mult perspectivele bugetare. Săptămâna trecută, șeful statului a respins legislația care reduce prețurile la energie și relaxează regulile pentru investițiile în energii regenerabile.

„Suntem la limită și păzim această limită, să nu cumva să o sărim în privința nivelului excesiv al datoriei și al deficitului”, a declarat Tusk miercuri, în timpul discuțiilor despre finanțele publice cu președintele Karol Nawrocki.

Recomandări Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”

Deficitele mari au crescut datoria publică, care se apropie de 55% din producția economică – conform standardelor contabile poloneze. Dacă acest nivel este depășit, ar declanșa constrângeri bugetare semnificative și ar putea împinge țara spre austeritate pentru următoarele alegeri parlamentare, care sunt programate pentru sfârșitul anului 2027.

Merz a devenit nepopular în Germania

În Germania, guvernul de mare coaliție format din cele două partide principale eșuează în a aborda numeroasele probleme ale țării, conform părerii majorității cetățenilor.

Extrema dreaptă AfD devine cel mai popular partid din Germania, în timp ce rata de aprobare a cancelarului Merz scade vertiginos. AfD ar fi votat de 26%, în timp ce rata de aprobare a cancelarului Merz a atins un nou minim de doar 29% în august, în scădere de la 43% cât avea în iunie, conform agenției de presă Anadolu.

În contextul în care coaliția de guvernare se apropia de pragul de 100 de zile de mandat, la începutul lui august, sondajul a adus vești sumbre pentru liderul conservator și partenerii săi de coaliție, ridicând îngrijorări cu privire la viabilitatea pe termen lung a guvernului.

Satisfacția față de performanța cancelarului Merz a scăzut la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în mai, doar 29% dintre respondenți exprimându-și satisfacția față de munca sa. Nemulțumirea față de performanța cancelarului a crescut cu trei puncte procentuale, ajungând la 67%.

La începutul lunii iunie, 43% dintre respondenți erau mulțumiți de performanța lui Merz, în timp ce 49% erau nemulțumiți.

Conform sondajului reprezentativ, doar o mică majoritate a germanilor (52%) cred că actualul guvern de coaliție va supraviețui până la sfârșitul perioadei legislative din 2029. Sondajul a relevat, de asemenea, o creștere semnificativă a alegătorilor indeciși și a celor care nu au votat, care reprezintă acum 25% din electorat.

Cea mai proastă perioadă pentru consiliul ministerial franco-german

Astfel, este greu de imaginat o perioadă mai proastă pentru consiliul ministerial franco-german, programat pentru joi, 28 august, și vineri, 29 august, când urmează să se întâlnească guvernul cancelarului conservator Friedrich Merz și guvernul francez șubred al premierului François Bayrou, anunță Le Monde.

Berlinul spera la clarificări din partea Parisului cu privire la viitorul Sistemului Aerian de Luptă Franco-Germano-Spaniol (FCAS).

Proiectul a fost afectat de dezacorduri industriale, deoarece compania franceză Dassault solicită un rol mai mare decât cel prevăzut în acordurile actuale. „Situația nu va fi discutată în timpul consultărilor guvernamentale franco-germane”, a declarat Merz într-o conferință de presă de miercuri, fără a ascunde o anumită amărăciune.

„Am convenit cu președintele Macron că vom lua o decizie comună cu privire la viitorul FCAS în ultimul trimestru al anului, adică la sfârșitul anului 2025.” Deplângând „dorința franceză” de a acorda Dassault un rol mai mare, el a spus că speră „că vom ajunge la o soluție, pentru că avem nevoie de un nou avion de luptă în Europa”.

În orele care au urmat, însă, Parisul a indicat că subiectul va fi „evident” discutat la întâlnire. „Proiectele cu avioane de vânătoare și viitoare tancuri sunt moarte”, a declarat Shahin Vallée, economist și director al programului de geoeconomie la DGAP din Berlin. „Ar fi mai bine să renunțăm la ele și să lansăm noi proiecte.”

De partea franceză, euforia inițială a făcut loc și unei perplexități mai mari, proporțională cu așteptările generate de victoria lui Merz și de entuziasmul său pentru proiectul european, mai ales având în vedere că se aștepta ca acesta să fie mai atlantist.

„De partea franceză, există sentimentul că dinamismul din primele săptămâni ale lui Merz în favoarea unei Uniuni Europene suverane s-a estompat”, a observat Jacob Ross, expert în relațiile franco-germane la Consiliul German pentru Relații Externe (DGAP). „Nu mai pare să fie complet pe aceeași lungime de undă ca în ajunul alegerii sale, când vorbea despre o mai mică dependență a Uniunii Europene de Statele Unite.”

Candidatul care a promis că va stabili linii roșii pentru Rusia și va livra rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei, care a vorbit despre „capacități autonome de apărare europene” și a spus că este gata să depășească protecția nucleară americană, pare acum uneori preocupat în primul rând de păstrarea relației cu SUA, de care Germania depinde încă atât de mult.

Acum se refugiază mai ușor în spatele conceptului de „ambiguitate strategică” pentru a evita subiectele dificile. „Este acum prizonierul constrângerilor politice interne”, a explicat Ross.

Situația din alte țări europene

Olanda se confruntă cu propria instabilitate, premierul Dick Schoof abia supraviețuind recent unei moțiuni de cenzură. Totuși, guvernul său funcționează doar cu atribuții limitate după căderea precedentei administrații.

În Spania, Pedro Sánchez conduce un guvern minoritar afectat de acuzații de corupție. Polonia și Germania se confruntă cu provocări similare, în timp ce guvernul laburist din Marea Britanie pare incapabil să-și revină după o serie de eșecuri.

Italia – o excepție surprinzătoare. Restul relațiilor internaționale evoluează

În mod neașteptat, Italia sub conducerea Giorgiei Meloni a devenit un exemplu relativ de stabilitate, anunță Bloomberg. Acest lucru contrastează puternic cu situația din restul continentului, unde guvernarea eficientă pare din ce în ce mai dificilă.

În timp ce Europa se confruntă cu probleme interne, relațiile internaționale evoluează. China și India par să-și îmbunătățească legăturile, parțial ca răspuns la politicile comerciale ale SUA sub administrația Trump. Bloomberg raportează că «președintele chinez Xi Jinping i-a scris omologului său indian în martie pentru a testa terenul în vederea îmbunătățirii relațiilor».

Conflicte și tensiuni globale

Rusia a lansat atacuri cu drone și rachete asupra Kievului, provocând multiple victime și distrugând orașul în timp Uniunea Europeană mai analizează introducerea de sancțiuni secundare pentru a opri țările terțe să ajute Rusia să evite măsurile punitive ale blocului.

În Orientul Mijlociu, Israelul a efectuat lovituri aeriene în apropierea Damascului, subminând eforturile de reducere a tensiunilor. Între timp, SUA a respins un raport susținut de ONU care declara foamete în Gaza și pune la cale un plan robust surpriză pentru Gaza postbelică.

Europa se confruntă cu o perioadă de instabilitate politică și provocări de guvernare, în timp ce restul lumii se confruntă cu propriile tensiuni și conflicte. Capacitatea liderilor de a naviga prin aceste ape tulburi va fi crucială pentru viitorul continentului și al relațiilor globale.