Cuprins:
Merz: „Moldova nu este doar geografic, ci și istoric parte a familiei europene”
Emmanuel Macron s-a declarat onorat să se afle la Chișinău, îndemnând cetățenii din Republica Moldova să se uite cu încredere și speranță în viitor: „Moldova contează pentru noi, viitorul Republicii Moldova este în Europa”.
„Văd că cetățenii Republicii Moldova au înțeles că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o șansă istorică pentru viitorul țării lor. O șansă pentru securitate și prosperitate”, a precizat Emmanuel Macron.
La rândul său, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că susține Republica Moldova în demersul său de aderare la Uniunea Europeană.
„Emmanuel Macron, Donald Tusk și eu venim astăzi cu două mesaje. Primul mesaj este: Poarta Uniunii Europene este deschisă! Sunteți bineveniți în această uniune europeană. Moldova nu este doar geografic, ci și istoric parte a familiei europene. Al doilea mesaj al nostru: Vă susținem în consolidarea suveranității și libertății”, a transmis Friedrich Merz.
Potrivit oficialului german, opțiunea cetățenilor moldoveni pentru parcursul european este una clară, iar Germania va susține Republica Moldova „cu toată puterea”.
Totodată, cancelarul german a punctat că Ziua Independenței nu este sărbătorită de Moscova, „pentru că Rusia vrea Moldova înapoi în zona sa de influență”.
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk a dezvăluit că, cu fiecare vizită, observă schimbări în Republica Moldova, la fiecare vizită în această țară: „Trebuie să fiți mândri de ceea ce ați realizat”.
Acesta a salutat și rezultatele referendumului, iar în context a declarat că țările europene își doresc aderarea Republicii Moldova la UE.
„Nu va exista o Polonie, Franță sau Germanie sigură, atât timp cât nu va siguranță și independență în Republica Moldova. Moldova nu mai este o țară intermediară, voi v-ați ales direcția și mergeți înainte”, a spus Donald Tusk.
Maia Sandu: „Fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut”
Conferința de presă a fost deschisă de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care le-a mulțumit celor trei lideri europeni pentru sprijinul țării sale în drumul spre UE.
Prezența voastră aici – Franța, Germania, Polonia – arată nu doar sprijin pentru Moldova, ci și faptul că proiectul european continuă, iar noi suntem parte din el. Și aici vreau să spunem răspicat: alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut”, a declarat Maia Sandu.
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei s-au întâlnit miercuri în Republica Moldova pentru a încuraja alegătorii să se distanțeze de Rusia și să susțină guvernul pro-UE.
Alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie în Republica Moldova sunt mai importante decât celelalte organizate până acum, deoarece există riscul pierderii independenței și transformării statului „într-un alt Belarus”, în locul continuării procesului de aderare la Uniunea Europeană, avertizează scriitorul, jurnalistul și comentatorul politic Nicolae Negru într-un interviu acordat pentru Libertatea.
Înaintea reuniunii de miercuri, liderul unui partid prorus a fost reținut la Chișinău, alături de alte persoane, după ce au existat informații că ar fi plănuit blocarea coloanei liderilor europeni veniți în Republica Moldova.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.