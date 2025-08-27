Merz: „Moldova nu este doar geografic, ci și istoric parte a familiei europene”

Emmanuel Macron s-a declarat onorat să se afle la Chișinău, îndemnând cetățenii din Republica Moldova să se uite cu încredere și speranță în viitor: „Moldova contează pentru noi, viitorul Republicii Moldova este în Europa”.

„Văd că cetățenii Republicii Moldova au înțeles că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o șansă istorică pentru viitorul țării lor. O șansă pentru securitate și prosperitate”, a precizat Emmanuel Macron.

La rândul său, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că susține Republica Moldova în demersul său de aderare la Uniunea Europeană.

„Emmanuel Macron, Donald Tusk și eu venim astăzi cu două mesaje. Primul mesaj este: Poarta Uniunii Europene este deschisă! Sunteți bineveniți în această uniune europeană. Moldova nu este doar geografic, ci și istoric parte a familiei europene. Al doilea mesaj al nostru: Vă susținem în consolidarea suveranității și libertății”, a transmis Friedrich Merz.

Potrivit oficialului german, opțiunea cetățenilor moldoveni pentru parcursul european este una clară, iar Germania va susține Republica Moldova „cu toată puterea”.

PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Recomandări
PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”

Totodată, cancelarul german a punctat că Ziua Independenței nu este sărbătorită de Moscova, „pentru că Rusia vrea Moldova înapoi în zona sa de influență”.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk a dezvăluit că, cu fiecare vizită, observă schimbări în Republica Moldova, la fiecare vizită în această țară: „Trebuie să fiți mândri de ceea ce ați realizat”.

Acesta a salutat și rezultatele referendumului, iar în context a declarat că țările europene își doresc aderarea Republicii Moldova la UE.

„Nu va exista o Polonie, Franță sau Germanie sigură, atât timp cât nu va siguranță și independență în Republica Moldova. Moldova nu mai este o țară intermediară, voi v-ați ales direcția și mergeți înainte”, a spus Donald Tusk.

Maia Sandu: „Fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut”

Conferința de presă a fost deschisă de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care le-a mulțumit celor trei lideri europeni pentru sprijinul țării sale în drumul spre UE.

Prezența voastră aici – Franța, Germania, Polonia – arată nu doar sprijin pentru Moldova, ci și faptul că proiectul european continuă, iar noi suntem parte din el. Și aici vreau să spunem răspicat: alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut”, a declarat Maia Sandu.

Campania nebunească a lui Trump din Washington este un succes total. Infracționalitatea scade, iar democrații cad din nou în capcana președintelui
Recomandări
Campania nebunească a lui Trump din Washington este un succes total. Infracționalitatea scade, iar democrații cad din nou în capcana președintelui

Liderii Franței, Germaniei și Poloniei s-au întâlnit miercuri în Republica Moldova pentru a încuraja alegătorii să se distanțeze de Rusia și să susțină guvernul pro-UE.

Alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie în Republica Moldova sunt mai importante decât celelalte organizate până acum, deoarece există riscul pierderii independenței și transformării statului „într-un alt Belarus”, în locul continuării procesului de aderare la Uniunea Europeană, avertizează scriitorul, jurnalistul și comentatorul politic Nicolae Negru într-un interviu acordat pentru Libertatea.

Înaintea reuniunii de miercuri, liderul unui partid prorus a fost reținut la Chișinău, alături de alte persoane, după ce au existat informații că ar fi plănuit blocarea coloanei liderilor europeni veniți în Republica Moldova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E și ea vedetă: "Eram foarte atras de ea"
Viva.ro
Cine a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E și ea vedetă: "Eram foarte atras de ea"
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
gsp
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
GSP.RO
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
GSP.RO
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
Parteneri
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Transfăgărăşanul se închide vineri, 29 august. 120 de mașini Porsche blochează drumul timp de 3 ore
Știri România 19:03
Transfăgărăşanul se închide vineri, 29 august. 120 de mașini Porsche blochează drumul timp de 3 ore
Primarul din Mangalia, arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro
Știri România 18:49
Primarul din Mangalia, arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro
Parteneri
Povestea incredibilă a unui prizonier ucrainean. A scăpat cu viață după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Adevarul.ro
Povestea incredibilă a unui prizonier ucrainean. A scăpat cu viață după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
Fanatik.ro
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic

Monden

Câți bani a dat Dan Negru pe cel mai vechi desert din lume, la Istanbul. „Scump. Noi suntem 4”
Stiri Mondene 17:10
Câți bani a dat Dan Negru pe cel mai vechi desert din lume, la Istanbul. „Scump. Noi suntem 4”
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii” 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Stiri Mondene 16:51
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii” 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Românii au primit facturi şi de 6.000 de lei la electricitate, după regularizare şi majorarea TVA la 21%
ObservatorNews.ro
Românii au primit facturi şi de 6.000 de lei la electricitate, după regularizare şi majorarea TVA la 21%
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Mediafax.ro
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Kate Middleton, transformare uluitoare! Cum s-a schimbat Prințesa de Wales după tratamentul oncologic
KanalD.ro
Kate Middleton, transformare uluitoare! Cum s-a schimbat Prințesa de Wales după tratamentul oncologic

Politic

PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Exclusiv
Politică 18:01
PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Interviu
Politică 07:00
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Parteneri
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Spotmedia.ro
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă așteptam să se enerveze”
Fanatik.ro
Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă așteptam să se enerveze”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile