Consecințele acestei crize geopolitice se măsoară deja în săptămâni de întârzieri, costuri de transport majorate și o creștere alarmantă a emisiilor poluante.

Eșec diplomatic

Odată cu anunțarea recentului armistițiu din Orientul Mijlociu, redeschiderea Strâmtorii Ormuz părea un scenariu plauzibil.

Această perspectivă a fost susținută de negocierile directe dintre vicepreședintele SUA, JD Vance, și ministrul iranian de Externe, desfășurate la Islamabad. Discuțiile au eșuat însă, menținând blocajul maritim.

În timp ce președintele american Donald Trump a declarat recent că planurile de redeschidere a strâmtorii ar trebui implementate „destul de curând”, calendarul rămâne incert.

În prezent, tranzitul se desfășoară într-o fază de tranziție caracterizată prin etape limitate și controale stricte, o normalizare completă fiind încă departe.

Ocolul Africii

Strâmtoarea Ormuz este un punct nevralgic al economiei mondiale. Conform Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), aproximativ 25% din comerțul maritim cu petrol tranzitează această zonă.

În lipsa unei rute alternative directe, navele sunt forțate să ocolească continentul.

Conform analiștilor de la Kpler și datelor din piață, efectele logistice sunt masive. Cel puțin 60% din fluxurile maritime obișnuite au fost deviate pe ruta mult mai lungă pe la Capul Bunei Speranțe.

Giganți ai transportului de containere, precum Maersk și Hapag-Lloyd, au transformat Africa într-un centru major de aprovizionare cu combustibil (bunkeraj).

Pentru a compensa distanțele mai mari, navele navighează la viteze superioare, arzând mai mult combustibil. Intensitatea energetică a transportului maritim este în creștere, anulând progresul din perioada 2003-2020 (când scăzuse cu 30%).

Scenariul este o repetare la o scară mai largă a blocajului Canalului Suez din 2024, când redirecționarea navelor a dus la o creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 46% și a costurilor economice cu peste 50%.

În prezent, cu barilul de țiței Brent cotat la aproximativ 95 de dolari, cel mai mare cost suportat de industrie rămâne cel al energiei irosite pe rute ocolitoare.

Model economic dependent de combustibili fosili

Criza actuală subliniază fragilitatea structurală a unui model economic dependent de combustibilii fosili și de câteva puncte de tranzit geografice obligatorii.

Deși se estimează că emisiile globale de CO2 vor crește cu 0,8% în 2026 din cauza acestor ineficiențe logistice, tranziția către energia verde se accelerează.

Anul trecut, investițiile globale în producția de energie curată au atins un record istoric de 2,3 trilioane de dolari, semnalând o posibilă desprindere de vulnerabilitățile geopolitice tradiționale.

Pentru țările care importă masiv energie, precum Italia, marjele de manevră sunt extrem de limitate atunci când rutele se fragmentează.

Experții subliniază că adevărata provocare a următorilor ani nu este doar reducerea dependenței de combustibilii fosili, ci și construirea unor lanțuri de aprovizionare mai flexibile și reziliente în fața șocurilor globale.

