Edilul-șef consideră că măsura privind introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor să aibă copii, nu este una radicală și s-a referit explicit la comunitatea romă.

”În România există multe familii defavorizate (nu mă refer la persoane cu dizabilităţi), ci la cei apţi de lucru care nu vor să muncească, la cei care aduc pe lume copii cu un singur scop: să aibă o sursă de venit. Aceste medii generează infracţionalitate crescută, abandon, lipsă de educaţie etc”, a spus primarul din Târgu Mureș.

”Țiganii sunt o problemă serioasă a României și ne facem că nu vedem?! De când i-a dezrobit Cuza, au rămas la fel”, a clamat Dorin Florea pentru HotNews.ro.

Acesta a continuat, întrebat dacă propunerea sa nu va fi calificată drept una nazistă: ”Mă doare în fund de mediocritatea abjectă a celor care spun asta”.

Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a vorbit despre acest subiect, în cadrul emisiunii ”Adriana Nedelea LA FIX”.

”Am dispus o autosesizare în acest caz. Am transmis o citație către domnul primar, săptămâna viitoare. O să dezbatem cazul în Colegiul Director să vedem dacă se depășesc limitele libertății de exprimare și dacă suntem în prezenta unui discurs de ură. Dacă ajungem la această concluzie, vom putea aplica o amendă între 2.000 și 100.000 de lei”, a declarat Csaba Asztalos în cadrul emisiunii ”Adriana Nedelea LA FIX”.

”Această discuții și dezbateri mă duc cu gândul undeva foarte departe în istorie. Cred că persoanele care sunt în funcții publice sau formatoare de opinie, când participă la o dezbatere, ar fi bine să se informeze asupra subiectului și să evite generalizări și incitări”, a mai precizat președintele CNCD.

Întrebat dacă primarul Dorin Florea este obligat să vină la audieri, Csaba Asztalos a precizat: ”Nu este obligat, poate să trimită un punct de vedere scris. Dacă nu vine sau nu trimite un punct de vedere în scris, procedura merge mai departe”.

Csaba Asztalos nu știe ce argumente are primarul din Târgu Mureș când a făcut aceste declarații cel puțin contradictorii, declarând: ”Nu știu de unde are astfel de date domul primar, care sunt statisticile. Nu știu care sunt cauzele, dacă este adevărat sau nu, dar cu siguranță am putea să evităm, de exemplu, nașterile la minori prin educație medicală și sexuală și să îmbunătățim situația copiilor prin investiții”.

În ceea ce privește subiectul ”fierbinte” al alocațiilor pentru copii, șeful CNCD a conchis: ” Alocația de stat pentru copii reprezintă un drept constituțional și ține de interesul național”.

