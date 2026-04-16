„Ca să obțină ce?”

În viziunea lui Cristian Tudor Popescu, Grindeanu nu dorește cu adevărat căderea premierului, ci urmărește un câștig de imagine. Atacurile sale sunt văzute ca un simplu paravan pentru a proiecta o imagine de lider puternic, capabil să „pună la punct” partenerul de coaliție în fața alegătorilor.

„Însă, spuneați că a pregătit minuțios PSD-ul un plan foarte bine pus la punct. Eu vreau să vă întreb ceva. Ca să obțină ce? Planul ăsta minuțios…. Ce vrea să obțină Grindeanu? Știu de mult năravurile politice din România ca să înțeleg exact ce face domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu vrea să dea impresia electoratului că el, Grindeanu, este cel care îl dă jos pe călăul Bolojan, care suge hemoglobina nației. După cum a spus chiar domnul Grindeanu, că este o sete bolnavă de sânge în domnul Bolojan. Asta vrea”, a spus Popescu.

Un semnal de putere către organizațiile din teritoriu

Astfel, prin atacurile la adresa premierului, PSD nu face decât să „hrănească” așteptările electoratului propriu și să trimită un semnal de putere către organizațiile din teritoriu.

Mesajul de forță este menit să demonstreze că partidul deține controlul real asupra guvernării, în ciuda faptului că funcția de premier este ocupată de PNL.

„Și, de-asemenea, mai mult decât atât, vrea să le dea impresia PSD-iștilor din teritoriu că ei îl dau jos pe Bolojan. Le-a pus întrebarea, referendum, ei s-au pronunțat în unanimitate, am înțeles. Prin urmare, Bolojan va fi dat jos de noi, de PSD, în cap cu Grindeanu. Asta îl interesează.”, a comentat jurnalistul.

PSD se află într-un blocaj

Cristian Tudor Popescu a arătat și că PSD se află într-un blocaj: nu poate revoca unilateral premierul. Gazetarul reamintește că Ilie Bolojan beneficiază de dublă legitimitate – susținerea întregii coaliții și decretul de numire semnat de președinte – elemente care fac ca orice tentativă de schimbare să fie extrem de complicată, fără un consens larg.

„Ce poate să facă? Bolojan este pus de o coaliție acolo și aprobat de Nicușor Dan. Nu e pus acolo numai de Grindeanu sau numai de PSD. Prin urmare, nu are acest drept. Ce face Grindeanu sunt niște vibrații ale aerului în legătură cu Bolojan. Tot felul de replici din astea clamoroase de actori de mâna a doua. Altceva nu știe”, a mai declarat CTP.

PSD îi va cere lui Ilie Bolojan să demisioneze și îi dă 72 de ore să plece

Pe de altă parte, PSD pregătește retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, conform unei decizii care urmează să fie luată luni, 20 aprilie, în cadrul unei ședințe cruciale la Palatul Parlamentului, programată pentru ora 17.00.

Potrivit informațiilor obținute de publicația Cotidianul.ro, aproximativ 200 de membri PSD vor fi prezenți fizic la întâlnire, iar alți 4.800 vor participa prin videoconferință.

Surse din interiorul PSD au declarat că, după consultările interne, partidul îi va da premierului Bolojan un termen de 72 de ore pentru a-și anunța demisia. Dacă acesta refuză să plece din funcție, PSD va trece la o altă măsură drastică: retragerea miniștrilor săi din Guvern.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarcem”, a explicat un lider PSD pentru Cotidianul.ro.

În cazul unei retrageri oficiale a PSD din coaliția de guvernare, Sorin Grindeanu, liderul partidului, a precizat că acest pas ar declanșa o renegociere a tuturor funcțiilor obținute prin protocolul de coaliție, inclusiv cea de președinte al Camerei Deputaților, funcție pe care o ocupă în prezent.







