Premierul Bolojan, avertizat: 72 de ore pentru a demisiona

Surse din interiorul PSD au declarat că, după consultările interne, partidul îi va da premierului Bolojan un termen de 72 de ore pentru a-și anunța demisia. Dacă acesta refuză să plece din funcție, PSD va trece la o altă măsură drastică: retragerea miniștrilor săi din Guvern.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarcem”, a explicat un lider PSD pentru Cotidianul.ro.

În cazul unei retrageri oficiale a PSD din coaliția de guvernare, Sorin Grindeanu, liderul partidului, a precizat că acest pas ar declanșa o renegociere a tuturor funcțiilor obținute prin protocolul de coaliție, inclusiv cea de președinte al Camerei Deputaților, funcție pe care o ocupă în prezent.

„Orice protocol care are la bază alianțe între patru partide politice a însemnat funcție de prim-ministru și toate celelalte, împărțire în cadrul coaliției pentru funcția de președinte la Senat, președinte la Cameră, toate aceste lucruri au fost urmarea unui protocol. Evident că renunțarea la acest protocol duce la renegociere”, a subliniat Grindeanu.

Posibilă moțiune de cenzură

În cazul în care premierul nu se va conforma cerinței PSD de a demisiona, partidul nu intenționează să aștepte expirarea celor 45 de zile de interimat ale miniștrilor numiți de Bolojan.

PSD ia în calcul varianta de a susține sau chiar de a iniția o moțiune de cenzură anterior acestui termen, conform surselor citate.

Ce spune Constituția despre schimbarea Guvernului

Conform articolului 85 din Constituția României, președintele țării are rolul de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru și de a numi Guvernul pe baza unui vot de încredere al Parlamentului.

În caz de remaniere guvernamentală sau vacantare a unui post, președintele poate revoca și numi noi membri ai Guvernului doar la propunerea premierului. Totuși, dacă se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, intervenția președintelui presupune și aprobarea Parlamentului.

Următorii pași ai PSD

Conform informațiilor obținute, PSD își va stabili strategia post-retragere după votul de luni, 20 aprilie. Partidul ar urma să își retragă cei șase miniștri și vicepremierul din Executiv, dar nu și secretarii de stat sau prefecții.

Liderii social-democrați mizează pe o revenire în Guvern în termen de 45 de zile, însă acest scenariu depinde de evoluția discuțiilor politice și de reacția premierului Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE