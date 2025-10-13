Mai exact:

ARTICOLUL 8 – actual

(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti.

Articolul 8 – modificare

(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.

După ședința Consiliului Politic Național al partidului, de la Vila Lac, Sorin Grindeanu a oferit primele explicații. El a scris pe Facebook că a propus renunţarea la ideea de partid progresist „deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”.

„Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”, a adăugat el.

„Noua formulare a Statutului reflectă, fără nicio urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid proeuropean şi angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea naţională”, a completat Grindeanu.

Pentru că Titus Corlățean s-a retras din cursa pentru șefia PSD, Sorin Grindeanu, care este încă președinte interimar, a rămas fără contracandidat.

Totodată, europarlamentarul Claudiu Manda va fi propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, care va rămâne vacantă din luna noiembrie, pentru că Paul Stănescu se va retrage, au mai declarat luni, 13 octombrie, surse social-democrate pentru Libertatea.