Acesta a povestit cum a primit vestea dispariției acesteia și ce a simțit în acele momente, recunoscând că a avut o presimțire rea atunci când i-a sunat telefonul.

„Vi s-a întâmplat vreodată să primiţi un telefon si cel de la celălalt aparat să vă spună că a plecat din lumea asta o persoană dragă? În dimineaţa asta, eu am răspuns, cu o strângere de inimă, aşa, ca o presimțire. Aud vorbele care mi se spun, dar parca mintea mea refuză să le înțeleagă, le respinge ca pe o greșeală enormă, de parcă aşa ar putea să le anuleze, să dea timpul înapoi și iar înainte reparând eroarea destinului. Dar nu se întamplă aşa şi încep să inteleg ca Florina Cercel, buna și iubita mea partenera, nu mai este. Cum adică? Așa ceva nu se poate?! Doar acum patru zile am vorbit la telefon. La Cluj, cu doua luni în urmă, o aplaudam din lojă în piesa în care cu multi ani in urma eram parteneri pe scena Nationalului bucurestean,” Gaițele” lui Alexandru Chiritescu. O viață am fost parteneri de teatru. Sub bagheta regizorului Alexandru Tocilescu, pe platoul televiziunii române, in anii din urma am jucat in “Ultima Halta spre paradis”. Doamne, ce fericită a fost să fim iar împreună! Și în toată această viață, nu trecea săptămână fără să imi scrie mesaje, unele din cele mai frumoase pe care le primeam. Ce vreti?! Frați de zodie si de nume. Ea era născuta pe 28 ianuarie, eu pe 27. O zi ne despărţea, dar ne sarbatoream împreuna, chiar dacă uneori de la distanță. Vedeți voi, cei care cititi aceste randuri? Sunt prietenii care nu mor niciodată pe care nici timpul, nici distantele nu le alterează. Florina Cercel m-a iubit. Ca partener și ca prieten. Și eu pe ea în egală măsura. Te plang scumpa mea Florina. Îmi vei lipsi teribil! Cu sufletul îndoliat, al tău Florin”, este mesajul apărut pe pagina lui Florin Piersic.

Florina Cercel, actriță a Teatrului Național din București, a încetat din viață pe 30 iulie, la vârsta de 76 de ani, după o suferință provocată de o boală care s-a dovedit necruțătoare.

