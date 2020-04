De Cristian Otopeanu,

Nelu Tătaru a anunțat că Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la șefia comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sănătăți

Decizia ministrului Sănătăţii a venit în urma controversatului plan de izolare totală a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani întocmit de Streinu-Cercel, care este şi managerul Institutului Matei Balş din Bucureşti.

Streinu-Cercel a replicat printr-un comunicat.

„Acesta a fost un document de lucru elaborat la inceputul pandemiei ca o propunere de interventie de sanatate publica adresata tuturor categoriilor la risc si a fost propus spre dezbatere la momentul respectiv, astfel ca este cu atat mai surprinzatoare aparitia sa in spatiul public la acest moment, cand, data fiind evolutia epidemiei, propunerile cuprinse in document in mod evident nu mai sunt de actualitate”, a explicat Streinu-Cercel.

Managerul Institutului Matei Balş din Bucureşti a adăugat că „majoritatea materialelor aparute in presa pe aceasta tema ofera o interpretare distorsionata si malitioasa a masurilor propuse in acest draft. De exemplu, mesajul din presa legat de „carantinarea fortata” a persoanelor varstnice, este profund eronat”.

„Conceptul din materialul original specifica recomandarea ca varstnicii sa fie protejati prin izolarea la domiciliu singuri sau cu persoane de aceeasi varsta”, a mai transmis Cercel, potrivit Antena 3.

Managerul de la Matei Balş a susţinut apoi că „modul în care a fost discutat acest document în spaţiul public este un exemplu clar de fake news, măsurile fiind prezentate ca propuneri pentru perioada de relaxare”.