Cum arată foișoarele care costă cât o garsonieră în centru

Luna trecută, Consiliul Local Sector 4 a aprobat ca Totul Verde să cumpere 52 de foișoare, care urmează să fie amplasate pe străzile Drumul Jilavei și Poștalionului, conform hotărârii adoptate pe 19 martie.

Buletin de București a intrat în posesia unor fotografii cu modelul cu o singură masă, montat în depozitele companiei Totul verde.

Pentru a cumpăra 40 de foișoare cu gard, 2 bănci și o masă, și 12 foișoare cu gard, 4 bănci și două mese, Totul Verde a cerut o finanțare de 15,35 milioane de lei.

Conform surselor Buletin de București, foișoarele au fost achiziționate de la firma Metalco din Italia, care este specializată în mobilier stradal.

Care a fost răspunsul Primăriei Sectorului 4

La solicitarea Libertatea, Primăria Sectorului 4 a transmis un răspuns, explicând că sumele aprobate în Consiliul Local reprezintă indicatori tehnico-economici, calculați pe baza unui studiu de fezabilitate.

„Prețurile de execuție vor fi stabilite în urma selectării ofertei cu prețul cel mai scăzut dintre ofertele celor patru asocieri câștigătoare ale acordului-cadru, încheiat în urma derulării unei proceduri de licitație publică”, a precizat instituția.

Primăria a mai menționat că foișoarele vor fi amplasate doar în 26 de locații, iar costul unitar de achiziție pentru un foișor de tip 1 este estimat la aproximativ 60.000 de lei.



