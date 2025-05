Se cer noi expertize la INML, dar instanţa respinge

Marţi, 21 mai, la Curtea de Apel Constanţa a fost un nou termen al procesului în care Vlad Pascu e acuzat de ucidere din culpă după ce, în noaptea de 19 august 2023, a ucis cu maşina doi tineri şi a rănit alţi trei.

La ieşirea din sala de judecată, Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, a refuzat să mai facă declaraţii jurnaliştilor.

Părinţii lui au fost din nou prezenţi în sala de judecată. Stăteau în bancă, unul lângă celălalt, fără să-și vorbească. Aşteptând să se strige dosarul, Miruna Pascu citea, absorbită de lectură, din cartea „Creierul vindecător. Miracolul neuroplasticității”, scrisă de dr. Norman Doidge.

Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, a fost acuzată de influenţarea declaraţiilor şi ameninţare într-un alt dosar, care a fost restituit la DIICOT din cauza neregulilor din anchetă.

După ce fiul ei a fost adus în boxa arestaţilor, instanţa prezidată de judecătoarea Antoaneta Ardeleanu i-a întrebat pe avocaţi dacă mai au cereri de formulat în probaţiune. Av. Bogdan Ezer, cel care reprezintă Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), parte responsabilă civilmente în proces, a solicitat ca INML, prin comisia superioară medico-legală, să lămurească dacă, în urma accidentului produs de Pascu, unul dintre răniți a rămas sau nu cu o infirmitate permanentă. Avocatul a precizat că există contradicții în rapoartele aflate la dosar, dar instanţa i-a respins cererea, considerând că ea nu este necesară şi utilă cauzei.

Noii avocaţi ai lui Pascu, Radu Doicescu şi Liviu Cristescu, au solicitat, la rându-le, invocând decizia ÎCCJ referitoare la pragul pentru consumul de droguri, să se efectueze o nouă expertiză de specialitate la INML, „pentru a se stabili câte din substanţele ce i-au fost găsite în sânge lui Vlad Pascu mai produceau efecte la momentul accidentului”.

„Nu urmărim o soluţie de achitare, dar cauza trebuie lămurită sub toate aspectele. S-a reţinut că Vlad Pascu se afla sub influenţa unui cocktail de substanţe, dar concentrațiile găsite în sânge nu mai produceau efecte”, au susținut cei doi avocaţi, amintind că în alte dosare s-a dat achitare pentru conducere sub influenţa drogurilor, deși „valorile erau mai mari”.

Instanţa a respins şi această cerere, pentru că ea „nu e utilă cauzei, având în vedere probele care există deja la dosar”.

Asul din mâneca robei, scos de avocaţii lui Vlad Pascu

În timp ce avocaţii îşi susţineau cererile, Miruna Pascu mai citea un fragment din carte, apoi redevenea atentă la ce se întâmplă în sală. În boxa arestaţilor, îmbrăcat într-o cămașă neagră, Vlad Pascu stătea în picioare şi privea înainte, spre pupitrul instanţei. Deasupra lui, pe o plasmă, pulsa, ca într-un reclamă la teleshopping, mesajul scris cu majuscule roşii „SE ÎNREGISTREAZÔ, şi dedesubt, cu litere negre şi mici: „în Dosarul 4989/254/2023”.

Şi, când nimeni din sală nu se aştepta să mai existe vreo cerere, Miruna Pascu i-a făcut un semn avocatei care-l reprezintă din oficiu pe fiul ei, aceasta a venit rapid, mama lui Vlad Pascu i-a şoptit ceva la ureche, apoi mesajul a ajuns la ceilalți doi apărători, aflaţi în faţa prezidiului şi, imediat, aceştia au scos din mânecile robelor asul. Au amintit instanței că Vlad Pascu a formulat un denunţ la DIICOT împotriva dealerului său, Tudor Duma, zis „Maru”.

Ulterior, Vlad Pascu a fost pus sub acuzare de DIICOT, pentru deţinere, trafic de droguri şi punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consum de droguri, dar judecătorii au decis restituirea acestui dosar la procurori, din cauza unor vicii procedurale. Iar de la începutul anului, în această anchetă nu s-a întâmplat nimic.

Acum, avocaţii lui Pascu au cerut ca instanța să ceară informaţii la DIICOT despre denunţ, având în vedere că, în urma lui, Maru a fost condamnat, iar denunțătorul ar putea beneficia, potrivit legii, de reducerea cu jumătate a pedepsei. Iar avocaţii cer „valorificarea denunţului în prezenta cauză”.

După o deliberare rapidă, judecătoarele Antoaneta Ardeleanu şi Ştefania Pârlogea au admis cererea şi au dispus emiterea unei adrese către DIICOT, pentru a afla dacă denunţul lui Vlad Pascu a produs sau nu efecte.

Și, în aşteptarea răspunsului de la DIICOT, instanţa a amânat procesul pentru data de 18 iunie.

Apărarea speră să obţină o condamnare de maximum 5 ani

Art.19 din Legea 682/2002 privind protecția martorilor prevede că „persoana care are calitatea de martor și care a comis o infracțiune, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecății denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit una dintre infracțiunile privind traficul de droguri, beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”.

O condiţie impusă de lege e ca, persoană în cauză, „prin declarațiile sale”, să fi furnizat „informații și date cu caracter determinant în aflarea adevărului, iar autorul denunțului nu poate beneficia de reducerea la jumătate a limitelor speciale de pedeapsă în cauze penale distincte, chiar dacă au ca obiect infracțiuni concurente comise de acesta.

Avocaţii lui Vlad Pascu susțin că, pentru denunţul făcut în dosarul de trafic de droguri, clientul lor ar putea beneficia de reducerea pedepsei în dosarul acesta, în care e judecat pentru ucidere din culpă, iar limita maximă de pedeapsă s-ar reduce la 5 ani de închisoare.

Av. Liviu Cristescu, unul dintre apărătorii lui Vlad Pascu

În aceste condiţii, având în vedere că Vlad Pascu e în arest preventiv din august 2023 şi că poate cere liberarea condiţionată după executarea a 2/3 din pedeapsă, el ar putea fi liber la finalul anului următor.

Cum s-a întâmplat accidentul mortal de lângă Vama Veche

În noaptea de 19 august 2023, la ora 05:20, Vlad Pascu, aflat sub influenţa drogurilor şi la volanul unui Mercedes decapotabil, a intrat cu peste 100 km/h într-un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului ce leagă Vama Veche de 2 Mai. În urma impactului, trei tineri au fost răniţi, iar doi au murit.

Imediat după accident, testat cu aparatul Drugtest, Pascu a ieşit pozitiv pentru cocaină, amfetamine şi metamfetamine, iar din analiza probelor de urină, efectuată ulterior, a rezultat și consumul ecstasy.

În ianuarie anul acesta, Judecătoria Mangalia l-a condamnat pe Vlad Pascu la pedeapsa de 10 ani de închisoare, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Cine lipseşte din sala de judecată, în procesul lui Vlad Pascu

Cu o zi înainte de accidentul în care a ucis doi tineri, Vlad Pascu a fost oprit în trafic chiar de către şeful Poliției Rutiere Constanța. Tânărul obţinuse permisul auto cu trei luni în urmă și conducea aceeași mașină cu care a comis accidentul. Iar acel Mercedes decapotabil nu avea nici semnul de „şofer începător”, dar nici poliță RCA. Și, deși trebuia să-i rețină talonul şi plăcuțele de înmatriculare, şeful Poliției l-a lăsat pe Vlad Pascu să plece, fără să îi dea vreo sancțiune.

În noaptea de 18/19 august 2023, Pascu era în Vama Veche şi îi plimba cu maşina pe prietenii care au declarat ulterior, în anchetă, că el „conducea haotic, făcea drifturi şi avea viteză foarte mare, chiar şi 200 km/h”.

La ora 00:40, un bărbat a văzut maşina în trafic și a sunat la 112, semnalând că e posibil ca şoferul să fie beat sau drogat. Abia după două ore, Mercedesul a fost oprit în Vama Veche, de un agent de poliție și un jandarm care au găsit în mașină, în portiera de lângă scaunul șoferului, patru pastile sedative şi un joint.

Însă Pascu a fost testat doar pentru consum de alcool. Fiindcă rezultatul a fost negativ, la ora 4:30, el a fost lăsat liber, a urcat din nou la volan și, în mai puţin de o oră, a provocat accidentul mortal.

Șeful Poliției Române: „100% tragedia putea fi evitată”

Atitudinea polițiștilor, subliniază judecătoarea care l-a condamnat pe fond, a dus la „consolidarea percepției inculpatului că, atâta timp cât chiar organele de poliție i-au permis să plece, el ar fi capabil să conducă autoturismul pe drumurile publice”.

Dacă poliţiştii şi-ar fi făcut treaba, „100% tragedia putea fi evitată”, recunoştea şeful Poliţiei Române, chestorul Benone Matei, imediat după accident.

Tot atunci, ministrul de interne, Cătălin Predoiu, anunţa că vor fi declanşate cercetări prealabile pentru patru şefi din IPJ Constanţa şi un agent de poliţie. În cazul altor doi poliţişti, a fost sesizat Parchetul, pentru abuz în serviciu.

Până acum, nimeni nu a fost pus sub acuzare. Iar dintre poliţiştii cercetaţi, doar doi au fost sancţionaţi, simbolic, cu reducerea salariului cu 20%, pentru trei luni.

Procurorii susțin că şi victimele sunt vinovate

În rechizitoriu prin care Vlad Pascu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia spun că „accidentul a fost cauzat de un cumul de factori”, iar pe lângă şofer, de vină sunt şi victimele.

În opinia Parchetului, tinerii loviţi cu mașina de Vlad Pascu „au creat o stare pasivă de pericol”, pentru că „se deplasau necorespunzător, pe partea dreaptă a acostamentului în direcţia de deplasare, contrar prevederilor art. 72 din OUG nr. 195/2002 (care obligă pietonii la deplasarea pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcţia de mers, în absenţa trotuarului)”.

„Era imposibil să mergem pe partea stângă a drumului”, spun Cristina I. și Alex C., doi dintre tinerii răniţi în accident. Ei au reconstituit, în premieră, ultima parte a drumului parcurs în noaptea tragediei, pe trotuarul care se termină în câmp.

„Nu aveau nicio alternativă”, iar „responsabilul moral e autoritatea locală”, acuză experţii consultaţi de Libertatea, după ce au văzut imaginile de la faţa locului.

Dosarul în care e inculpată familia Pascu, restituit la DIICOT

Anul trecut, după producerea accidentului, Vlad Pascu a fost pus sub acuzare de DIICOT într-un alt dosar, pentru deţinere de droguri de risc şi de mare risc în vederea consumului propriu, dar și pentru trafic de droguri de mare risc şi punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri de trafic de droguri.

În același dosar, mama tânărului, Miruna Pascu, e acuzată de influenţarea declaraţiilor şi ameninţare, iar tatăl, Mihai Pascu, de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

În septembrie anul trecut, Tribunalul Bucureşti a anunţat că rechizitoriul emis în cazul lui Claudiul Pascu e lovit de nulitate absolută, pentru că procurorii DIICOT de la Secţia de Combatere a Traficului de Droguri nu aveau competenţa, nici materială, nici după calitatea persoanei, ca să efectueze ancheta.

În cazul acuzaţiilor aduse Mirunei Pascu, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a dispus eliminarea din dosar a unei probe importante (înregistrarea ambientală a discuţiei dintre inculpată şi colaboratoarea DIICOT care purta microfon), apoi a decis restituirea dosarului la DIICOT. Decizia a fost menținută de Curtea de Apel București, în ianuarie anul acesta.

