Franța: probele se susțin pe tot parcursul liceului

Examenul de final de liceu a împlinit în acest an 221 de ani, fiind implementat printr-un decret al lui Napoleon Bonaparte. În țara-mamă, așadar, examenul de maturitate este de trei feluri: general, tehnologic și profesional. Bacalaureatul general le permite elevilor să-și continue studiile, cel tehnologic – să se angajeze imediat după terminarea liceului și cel profesional, să se înscrie la o școală profesională.

Bacalaureatul general, susținut de cei mai mulți dintre elevi, era și el împărțit în trei categorii: bacalaureatul literar (Bac L), științific (Bac S) și economic și social (Bac ES).

Din dorința de a simplifica lucrurile, venită și pe fondul pandemiei, întregul examen a fost regândit. Din 2018 a început să fie aplicată gradual o reformă majoră.

Așadar, în cadrul bacalaureatului general, elevii nu au mai susținut zece probe, ci doar cinci. Cele trei categorii ale Bacului general (literar, științific, economic și social) au fost înlocuite la începutul clasei „Premiere” de un trunchi comun de șapte discipline. În plus, potrivit noii reforme, 40% din nota finală la bacalaureat va fi obținută în urma unei evaluări continue, iar 60% va veni din cinci examene: unul la franceză, scris și oral, susținut la sfârșitul primului an, și alte patru, susținute în ultimul an.

Evaluare continuă înseamnă că vor fi luate în considerare toate rezultatele obținute la cursurile obligatorii. Iar cele patru examene din ultimul an constau în două probe scrise la cursurile de specialitate alese de candidat, o probă scrisă de filosofie și o probă orală de 20 de minute, ce are la bază prezentarea unui proiect pregătit de elev în clasa „Premiere”.

Din 2027, și elevii români vor susține un alt tip de bacalaureat

Germania: Cu Abitur, elevii intră direct la facultate

În Germania, examenul de bacalaureat se numește Abitur și fiecare elev decide dacă dorește să îl dea, în funcție de cât de bine se simte pregătit. Acest examen este important din Germania întrucât îți asigură locul la universitate, fără alt examen de admitere.

Înainte de Abitur, elevii primesc certificatele Hauptschulabschluss (diplomă de absolvire) și Realschulabschlus (calificare care permite înscrierea la școli profesionale), dar acestea nu le permit să intre la universitate. Însă pot alege să studieze în continuare pentru a obține diploma Abitur.

Examenul Abitur se dă în ultimul an de școală, la patru sau cinci materii, în funcție de cursurile de bază și avansate urmate.

Cursurile avansate se aleg în ultimii doi ani de liceu și sunt în număr de două sau trei, urmând să se facă intensiv timp de cinci ore pe săptămână. În ultimul an, elevii își mai aleg două subiecte, unul pentru scris și unul pentru oral.

Italia: proba la limba maternă ține șase ore

În Italia se numește Maturità și are o structură ceva mai simplă decât în Franța, de exemplu, dar nu este nici pe departe un examen facil. Examenul este compus din două probe scrise și una orală.

Prima probă este cea mai complicată și mai complexă. Se dă la limba italiană, iar elevii au de ales dintre șapte subiecte diferite cu trei sarcini de lucru: analiza textului, un text argumentativ și un subiect de actualitate. Această probă durează șase ore.

A doua probă se dă în funcție de ramura fiecărui liceu, iar subiectele sunt făcute de profesorii care susțin proba, nu de minister. Dacă elevii au studiat într-un liceu clasic, atunci vor da proba la limba latină, dacă au studiat într-un liceu științific, la matematică, cei de la un liceu lingvistic, la o limbă modernă, cei de la tehnic, la o materie specifică (electronică, informatică, chimie etc.), iar cei de la arte vor avea de făcut un desen, o pictură etc. Această probă durează între patru și șase ore, iar la liceele de artă poate dura și câteva zile.

Interviul constituie ultima fază a examenului Maturità. Durează 20 de minute, timp în care comisia îi va prezenta elevului un proiect, o imagine sau un text, iar el va trebui să înceapă o discuție ce îi va pune în valoare cunoștințele pe care le-a dobândit în acel an.

Spania: mai multe probe întinse pe ultimii doi ani

În Spania, bacalaureatul durează doi ani. Adică are o succesiune de probe în ultimii doi ani de liceu. Până să ajungă acolo, elevii fac șase ani de școală primară și 4 ani de ESO (Educație Secundară Obligatorie). Abia apoi merg să facă ultimii doi ani de liceu, asta dacă vor. Nu este obligatoriu, dar dacă vor să-și continue studiile la universitate, trebuie să parcurgă acești doi ani.

Odată ce au terminat ultimii doi ani de studiu și au dat examenul final „Prueba General de Bachillerato”, obțin titlul de Bachiller. Acest examen are o pondere de doar 40% din nota finală, ceea ce contează mai mult sunt rezultatele din cei doi ani de liceu – 60%.

Examenele obligatorii (Bloque Obligatorio) sunt la matematică, limba spaniolă, engleză și istoria Spaniei, iar cu acestea poți obține nota maximă, 10. Însă, dacă vor, elevii nu se opresc aici. Aceștia pot obține nota 14, dacă dau examene suplimentare (Fase Optativa) pe baza profilului studiat. Unele universități cer această notă, așadar, pentru elevii care își doresc acest lucru câteodată este necesar să fie date.

Aceștia trebuie să dea mai multe examene într-o zi, chiar trei, ceea ce face examenul extrem de obositor. Probele durează 90 de minute.

Finlanda: poți reda o probă picată de maximum trei ori

În Finlanda, bacalaureatul se dă la cel puțin 5 materii, iar dacă nu ai reușit să obții nota de trecere la una dintre ele, îl mai poți da de trei ori.

Disciplina obligatorie la Bac-ul din Finlanda este limba și literatura maternă, adică finlandeza sau suedeza, ambele limbi naționale. Pe lângă această materie, elevii trebuie să mai dea examenul la matematică, cea de-a doua limbă națională, o limbă modernă și încă o materie din domeniul realului.

În plus, candidatul poate alege să mai dea unul sau mai multe examene, în cazul în care universitatea la care vrea să meargă după liceu îi cere asta.

Un lucru foarte bun pentru elevi este că pot alege să dea, în locul examenului la o a doua limbă națională, un alt examen la o limbă și literatură maternă.

