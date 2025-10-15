Legați la ochi, înconjurați de polițiști mascați, în avionul privat

Abdullah Alp U., un cetățean turc care locuiește de fapt în Rotterdam (Țările de Jos), a fost arestat în Dubai, în urmă cu două săptămâni. Turcul era cunoscut sub porecla „Don Vito”.

Ministrul turc de interne, Ali Yerlikaya (57 de ani), a anunțat pe X că suspectul căutat internațional a fost extrădat în Turcia, pe 11 octombrie, cu un avion privat.

Ministrul de interne de la Ankara a distribuit imagini ale operațiunii. Acestea îi arată pe „Don Vito” și presupusul său complice, Hasan L., legați la ochi în avion, înconjurați de polițiști mascați.

Fratele lui Leijdekkers, Harry, se află și el în arest în Turcia, dar extrădarea sa în Țările de Jos ar putea avea loc oricând. Și el este acuzat de spălare de bani din traficul de droguri, inclusiv prin achiziționarea de aur în Dubai.

„Dolofanul Jos” este căutat de ani întregi și a fost condamnat, în iulie 2024, în lipsă, la 24 de ani de închisoare în Țările de Jos (contrabandă cu 7 tone de cocaină, un jaf armat în Finlanda și „ordonarea unei execuții”).

Recomandări
200.000 de euro pe capul „Mocro Mafia”

Europol, agenția Uniunii Europene care luptă împotriva criminalității organizate, a difuzat imagini, anul trecut, cu șeful proeminentei grupări de traficanți de droguri „Mocro Mafia”.

Pentru orice informații care duc la prinderea celui supranumit „Dolofanul Jos” se oferă o recompensă de 200.000 de euro.

„Dolofanul Jos” este căutat de ani întregi. Foto: Europol

Contrabanda de cocaină prin porturile Rotterdam și Anvers și asasinate

Potrivit poliției din Țările de Jos, „Dolofanul Jos” este responsabil pentru contrabanda de cocaină prin porturile Rotterdam și Anvers (Belgia).

Între altele, pompierii au fost copleșiți de mai mulți suspecți la cheiul 206 din portul Anvers, pe 25 august 2020. Unul dintre ei a fost rănit grav, dar a reușit să scape de atacatori sărind în docul portului.

Prin intermediul echipajului unei nave, a reușit să dea alarma. Leijdekkers este suspectat că a spălat „zeci de milioane de euro și sute de kilograme de aur” din vânzările de droguri.

„Dolofanul Jos” ar fi, de asemenea, implicat în dispariția Naimei Jilal (54 de ani), o rivală pe piața traficului de droguri din Europa. „Mătușa Naima”, născută în Maroc, era un jucător important în comerțul internațional cu cocaină și a dispărut în 2019. Ea a urcat într-o limuzină cu geamuri fumurii în Amsterdam, pe 20 octombrie 2019, și nu a mai fost văzută niciodată.

Fotografiile găsite pe un telefon al unuia dintre gangsteri din „Mocro Mafia”, în 2023, sugerează că Naima a fost torturată și ucisă. O abordare „tipică” pentru Mocro Mafia, care a înființat „celule speciale de tortură”, așa cum a demonstrat un raid în apropiere de Rotterdam, la un an după dispariția „Mătușii Naima”.

Se bănuiește că e în Sierra Leone și se iubește cu fiica președintelui african

Dar pare să fie un secret deschis: se ascunde în Sierra Leone, stat corupt și sărac din Africa de Vest, și se spune chiar că are o relație cu fiica președintelui, Agnes (30 de ani).

Anchetatorii europeni se tem că va fi dificil să-l aducă pe bărbatul căutat în Olanda, deoarece nu există un acord de extrădare cu Sierra Leone, iar Leijdekkers ar fi putut dobândi cetățenia țării.

Olandezul este succesorul lui Ridouan Taghi (46 de ani), ultrabrutalul „naș” Mocro Mafia, despre care se spune că este responsabil pentru 70 de crime și importul a sute de tone de cocaină în Europa. Taghi este în pușcărie, condamnat la închisoare pe viață.

Ce este „Mocro Mafia”

Fondată la finalul anilor 80, Mocro Mafia este un termen care descrie diverse organizații criminale care sunt formate în principal din persoane de origine marocană.

Aceste organizații sunt specializate în traficul de cantități mari de cocaină și droguri sintetice prin Spania, Portugalia, Țările de Jos și Belgia, de unde este distribuită în restul continentului european, fiind, astfel, unele dintre cele mai importante participante la comerțul european cu droguri.

Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo” 
Exclusiv
Știri România 07:00
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo” 
CSM acuză în continuare Guvernul Bolojan: Legea pensiilor magistraților, „nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene”. CCR evită să se pronunțe
Știri România 14 oct.
CSM acuză în continuare Guvernul Bolojan: Legea pensiilor magistraților, „nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene”. CCR evită să se pronunțe
Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește”
Exclusiv
Stiri Mondene 14 oct.
Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește”
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii”: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”
Stiri Mondene 14 oct.
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii”: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
