Un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion la clubul „Le Constellation”, situat în centrul stațiunii de schi Crans-Montana, cantonul Valais, Elveția, provocând moartea a cel puțin 40 de persoane și rănirea altor 119, majoritatea tineri cu vârste între 15 și 25 de ani. Printre cei aflați în bar este posibil să fie și un român de 18 ani, care este de negăsit, după cum a transmis Ministerul de Externe.

🚨 Un bar a explosé au milieu de la station de ski de Crans-Montana, en Suisse, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés.



Crans-Montana étant le Courchevel suisse, les autorités ne communiquent pas sur les enfants de millionnaires présents sur les lieux. pic.twitter.com/6XHqrKMcg0 — Lia Sagan (@liasagan) January 1, 2026

În ceea ce privește persoanele rănite, autoritățile au spus că numărul poate crește, având în vedere că mulți dintre cei aflați în Le Constellation s-au prezentat la spital abia la câteva ore după incendiu.

Ce spun proprietarii

Clubul, deținut de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul în jurul orei 1:30 dimineața. Soția proprietarului se afla în club și a suferit arsuri la braț, iar Jacques Moretti nu era acolo la momentul izbucnirii incendiului.

Cei doi, care au un copil, au declarat pentru presa elvețiană că cooperează cu autoritățile. „Nu putem nici să dormim, nici să mâncăm, ne simțim foarte rău”, a spus Jacques Moretti pentru publicația elvețiană 20 Minuten.

Ei susțin că clubul fusese inspectat de trei ori în ultimii 10 ani și că toate reglementările au fost respectate, deși clubul avea o singură scară îngustă și mobilier din lemn cu tavan din material spumant inflamabil.

Moretti a povestit cum a deschis Le Constellation într-o clădire abandonată, după ce a realizat personal mare parte din lucrările de renovare timp de aproape șase luni. El și soția sa au vizitat pentru prima dată Crans-Montana în 2011, după ce a auzit despre stațiune de la clienți elvețieni, și s-au îndrăgostit de loc, hotărând să deschidă o afacere acolo. În iunie 2015 au semnat preluarea barului Le Constellation, situat în centrul stațiunii, și au lucrat neobosit pentru a-l pregăti pentru deschidere, refăcând complet interiorul.

Imagine din noaptea tragediei. Așa a pornit totul

Barul servea drept „vitrină pentru produsele corsicane”, oferind mezeluri, vinuri, beri, lichior de mur, whisky cu aromă de castan și produse locale elvețiene.

Ce a provocat incendiul

Investigațiile preliminare arată că incendiul mortal a fost declanșat de artificii de tip „sparkler” plasate pe sticlele de șampanie, care au atins tavanul aglomerat al barului.

Beatrice Pilloud, procurorul general al regiunii Valais, a explicat: „Presupunem că incendiul a pornit de la artificiile atașate de sticlele de șampanie. De acolo, tavanul a luat foc”. „De asemenea, analizăm ce materiale au fost folosite. Se investighează și problema ieșirilor de urgență, a stingătoarelor și a capacității de ocupare a barului”, a adăugat Pilloud.

Autoritățile verifică dacă materialul fonoabsorbant de pe tavan respecta normele de siguranță și dacă folosirea de artificii era permisă în club.

Mărturia unuia dintre supraviețuitori

Unul dintre răniți, studentul Ferdinand Du Beaudiez, a filmat incendiul și a relatat că a intrat de două ori în club pentru a-și salva fratele și iubita, încercând să scoată victime din flăcări. El a povestit cum a găsit o persoană grav arsă întinsă pe scări și nici măcar nu putea spune dacă era bărbat sau femeie: „Hainele îi erau arse, puteam să-i văd doar dinții”. „Am încercat să ridic această persoană, care era foarte grea, dar nu simțeam nicio tensiune în brațul lor. Am alunecat cu ea pe podea, apoi poliția și pompierii au preluat de la mine”, a rememorat el.

Newly surfaced clip from the tragic fire at La Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland, showing the moment pyrotechnics ignited the blaze during New Year eve celebrations. At least 40 dead, 115 injured. https://t.co/9iFs4x821F pic.twitter.com/iCPqs8eqUl — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) January 1, 2026

Charlotte Niddam, o elevă de 15 ani care a urmat Immanuel College, este dată dispărută. „Facem un apel urgent către comunitatea școlii noastre să se mobilizeze în sprijinul lui Charlotte Niddam. Charlotte a fost elevă la Immanuel College, iar familia ei s-a mutat acum înapoi în Franța. Familiile au cerut să le păstrăm în gândurile și rugăciunile noastre în această perioadă extrem de dificilă. Ne rugăm cu toții pentru un miracol pentru Charlotte și ceilalți, și dorim ca familiile să simtă întreaga susținere a comunității Immanuel College”, a transmis instituția de învățământ.

Clipe de groază în club după ce a început incendiul

Autoritățile elvețiene și cele din țările vecine coordonează transferul internațional al victimelor, estimând aproximativ 50 de transferuri pentru tratamente și reabilitare. În total, printre răniții confirmați se numără cetățeni elvețieni, francezi, italieni, sârbi, bosniaci, luxemburghezi, belgieni, portughezi și polonezi.

De altfel, imaginile video postate din noaptea de coșmar arată cum a început totul.

Ce spun anchetatorii despre tragedie

Eric Bonvin, directorul spitalelor din Valais, a declarat despre cei răniți: „Suntem acum într-o fază delicată.” El a adăugat că mulți dintre cei afectați de incendiu „vor necesita tratamente îndelungate și ulterior reabilitare”.

Procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud, a anunțat că se investighează măsurile de siguranță din club, inclusiv numărul și starea ieșirilor de urgență, existența extinctoarelor și capacitatea maximă a localului. Procurorul general a mai avertizat că pot fi inițiate urmăriri pentru omor din neglijență.

În plus, anchetatorii vor identifica victimele prin analize ADN, examinarea dentiției și verificarea obiectelor pe care le aveau asupra lor la momentul tragediei, un proces care va dura o perioadă semnificativă de timp.

Președintele Elveției, Guy Parmelin, a descris tragedia drept „una dintre cele mai grave pe care țara noastră le-a experimentat”, subliniind că vieți tinere au fost curmate brusc, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauzele exacte și responsabilitățile.