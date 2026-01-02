„În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului.

Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate.”, anunță MAE.

Majoritatea celor 115 răniți, care suferă de arsuri grave, sunt spitalizați în Elveția, precum și în Germania și Italia. Mai mulți răniți francezi au fost transferați în Franța, în special la Lyon și Paris.

Pe X, Ambasada Franței în Elveția și-a exprimat „sprijinul deplin” pentru familiile victimelor incendiului mortal izbucnit la Crans-Montana. „Franța își reiterează sprijinul deplin pentru poporul și autoritățile elvețiene și transmite condoleanțe familiilor victimelor”, a scris ambasada, adăugând că cei nouă cetățeni francezi răniți au primit îngrijiri medicale.

[Incendie de Crans-Montana] La France réitère son plein soutien au peuple et aux autorités suisses et adresse ses condoléances aux familles des victimes. — Ambassade de France en Suisse 🇫🇷 🇪🇺 (@FranceenSuisse) January 2, 2026

„Nu putem exclude posibilitatea ca printre victimele incendiului să se număre și cetățeni francezi, a căror identificare este încă în curs. Opt cetățeni francezi nu au fost încă localizați”, a declarat ambasada la prânz.

Stéphane Ganzer, șeful securității din cantonul Valais, Elveția, a vorbit vineri dimineață la postul de radio RTL despre dificultățile cu care se confruntă autoritățile în determinarea numărului de victime ale incendiului și identificarea acestora, din cauza gravității rănilor. „Adesea, oamenii nu pot vorbi, nu se pot identifica, nu au niciun act de identitate asupra lor”, a explicat el, citat de Le Monde. Acesta este motivul pentru care, deocamdată, unele familii nu au primit încă vești despre cei dragi.

Cu toate acestea, procesul de identificare continuă și se mobilizează resurse semnificative „pentru a identifica victimele și a returna trupurile familiilor cât mai repede posibil”, a declarat Beatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais din sud-vestul Elveției, în zori. „Această muncă ar putea dura câteva zile”, a adăugat șeful poliției cantonale, Frédéric Gisler. Un centru de criză a fost înființat în centrul de convenții Crans-Montana pentru a primi și îndruma familiile.