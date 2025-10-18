Curmalul chinezesc, o specie care s-a adaptat perfect lângă Craiova

O nouă specie de plantă ar putea revoluționa agricultura în zonele aride ale României. Curmalul chinezesc (Ziziphus jujuba) a dat rezultate promițătoare la Stațiunea de Cercetare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni.

Potrivit Adevărul, această plantă s-a adaptat excelent la condițiile dificile din „Sahara Olteniei”. Curmalul chinezesc a demonstrat o rezistență remarcabilă la variațiile climatice extreme din acest an.

„A fost un an mai special, cu anumite provocări. (…) Dacă speciile tradiționale au fost afectate de înghețul din martie, care a distrus toate florile, sau în mare parte, capacitatea acestei specii este că înflorește pe parcursul a doua luni”, a declarat Aurelia Diaconu, directorul stațiunii, pentru sursa citată mai sus.

Planta a supraviețuit atât înghețurilor târzii din primăvară, cât și arșiței prelungite până la începutul toamnei. Chiar și ploile abundente din octombrie nu au afectat semnificativ recolta, cercetătorii găsind soluții pentru a valorifica fructele crăpate prin deshidratare.

Ce avantaje prezintă curmalul chinezesc pentru agricultori

Curmalul chinezesc prezintă numeroase avantaje pentru agricultori:

Recomandări Marius Constantinescu a scris o carte în care îi învață pe copii și pe adulți cum să înțeleagă opera: „Este una dintre cele mai caricaturizabile arte”

Rezistență la boli și dăunători

Adaptabilitate la temperaturi extreme (de la -40°C la +50°C)

Durată de viață îndelungată (sute de ani)

Îmbunătățirea calității solului

Perioadă lungă de înflorire (2 luni)

Recoltare treptată a fructelor

La ce preț se vând fructele cu gust dulce-acrișor

Fructele de curmal chinezesc au un gust dulce spre dulce-acrișor, iar cele uscate pot avea note de ciocolată. Stațiunea de Cercetare vinde în prezent fructele la prețul de 40 lei/kg. La o expoziție cu vânzare în București, cererea a depășit oferta, demonstrând potențialul comercial al acestei culturi.

Fructele pot fi păstrate proaspete la 2-4°C timp de o lună, fără a necesita condiții speciale de depozitare. Acest aspect reduce costurile post-recoltare pentru fermieri.

Curmalul chinezesc se numără printre fructele cultivate în livezile viitorului, adaptate la secetă, unde se găsesc rodii, kaki și kiwi românești.

Provocările pe care le pot întâmpina agricultorii care vor să planteze curmalul chinezesc

Deși promițătoare, cultivarea curmalului chinezesc la scară largă prezintă și provocări:

Investiție inițială semnificativă

Necesitatea unor utilaje specifice

Identificarea piețelor de desfacere

„Oamenii solicită rapid, or la plantele acestea permanente, la pomi, procedura nu este ca la semințe. Noi ne-am asigurat că în primăvară vom livra”, mai afirmă șeful Stațiunii de Cercetare Dăbuleni.

În contextul schimbărilor climatice, curmalul chinezesc ar putea oferi o alternativă viabilă la culturile tradiționale care suferă din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Curmalul chinezesc se dovedește a fi o cultură promițătoare pentru agricultura românească, în special în zonele afectate de schimbările climatice. Rezistența sa la condiții extreme, potențialul economic și beneficiile ecologice îl recomandă ca o alternativă viabilă la culturile tradiționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE