Seismul a avut loc la ora locală 22.37, la o adâncime de 63 km, a anunțat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC).

US Geological Survey, serviciul guvernamental american de monitorizare geologică, a estimat magnitudinea cutremurului la 7,6, iar adâncimea la 32 km.

Agenţia Seismologică Filipineză Phivolcs a avertizat că de la miezul nopţii mai multe tsunamiuri ar putea lovi Filipinele timp de câteva ore. Sunt așteptate valuri de până la 3 metri peste nivelul mareei de-a lungul unor coaste filipineze, a avertizat sistemul american de alertă pentru tsunami.

Momentul în care s-a produs cutremurul a fost surprins în mai multe filmări, publicate pe rețelele sociale.

PHILIPPINES – Massive 7.6 earthquake has triggered Tsunami warnings and evacuations in Japan.



pic.twitter.com/K4l0ZiSVCc