Dacia din 1981 are 85.000 de kilometri

Potrivit anunțului, mașina românească care este scoasă la vânzare pentru suma de 5.500 de euro are o primă înmatriculare în 1981 și un rulaj de aproximativ 85.000 de kilometri. Modelul Dacia 1300 era echipat cu un motor de 1,3 litri care dezvolta aproximativ 54 CP, iar viteza maximă era în jur de 140 km/h.

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FinanciarPress, care a relatat despre anunț, precizează că exemplarul scos la vânzare este de culoare gri și aparține unui pasionat de automobile istorice.

Dacia 1300 a devenit unul dintre simbolurile industriei auto românești

Primele Dacia 1300 au fost lansate comercial în România în 1969, fiind construite pe baza Renault 12, după acordul dintre statul român și Renault. Modelul a avut succes atât în România, cât și la export. Dacia arată în istoricul oficial al mărcii că familia de modele pornită de la 1300 a generat, împreună cu numeroasele sale versiuni și derivate, peste două milioane de automobile în aproximativ 35 de ani. În anii ’80, Dacia 1300 a evoluat în Dacia 1310, model care a rămas mult timp una dintre cele mai cunoscute mașini românești. Și, deși de ani întregi circulă pe internet povestea unei mașini aproape misterioase, Dacia 1800, care ar fi fost construită pe baza Renault 18, și ar fi trebuit să înlocuiască Dacia 1300, realitatea este asta.

Modelul nu este o apariție complet străină pentru germani. Dacia 1300 a fost exportată inclusiv în fosta Republică Democrată Germană, iar automobilele românești au ajuns și pe alte piețe din Europa. Astăzi însă, exemplarele păstrate în stare bună sunt mult mai rare, iar cele care apar la vânzare sunt tratate tot mai des drept mașini istorice sau de colecție.

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