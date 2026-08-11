De unde a apărut povestea Daciei 1800

Legenda spune că Dacia voia, la sfârșitul anilor ’70, o mașină mai mare decât 1300. Renault 18, lansat în Franța în 1978, ar fi urmat să fie baza noului model românesc. Mașina ar fi primit numele Dacia 1800, ar fi fost arătată publicului la Târgul Internațional București din 1978, iar înainte ca înțelegerea cu Renault să cadă ar fi fost construite mai puțin de 100 de exemplare. Acestea ar fi ajuns apoi la instituții ale statului.

Este o poveste care a fost preluată de-a lungul anilor dintr-un loc în altul. Problema este că dovezile găsite acum nu o confirmă. Pentru a afla ce s-a întâmplat, jurnaliștii au mers în arhivele presei auto din anii ’70, au verificat documente oficiale din România și Franța și au ajuns inclusiv la Jean Michel Juchet, fiul lui Gaston Juchet, designerul care a condus dezvoltarea Renault 18.

Dacia confirmă negocierile cu Renault, dar nu vorbește despre Dacia 1800

Cert este că negocierile dintre România și Renault au existat și au fost serioase. Chiar istoricul oficial al Dacia arată că, în 1978, Uzina de Automobile Pitești și Renault negociau un nou acord de cooperare. În iunie fusese definitivat un proiect de acord-cadru. Doar că mașina despre care vorbește Dacia nu se numea Dacia 1800.

Povestea neștiută a proiectului Dacia 1800 și a producției Renault 18 în România: ce spune fiul designerului Gaston Juchet despre modelele istorice
Renault 18 a intrat în producție în Franța în 1978, inclusiv la uzina Sandouville. Modelul a fost gândit ca succesor pentru Renault 12 și a devenit rapid unul dintre sedanurile importante ale mărcii franceze la sfârșitul anilor 70. Sursă foto: Shutterstock

Planul era ca Renault 18 să fie fabricat în România, în mai multe versiuni de caroserie. Printre ele urma să existe inclusiv un pick-up. Acordul nu a mai fost însă semnat.

Renault 18 urma să fie produs la Pitești și trimis în Europa

Un articol din revista franceză L’Auto-Journal, găsit de jurnaliști în arhive, face povestea și mai interesantă. În aprilie 1979, publicația scria despre viitoare variante utilitare și pick-up ale Renault 18 care urmau să fie fabricate în România. Iar mașinile nu erau gândite doar pentru români. Potrivit documentului consultat de PiataAuto, o parte dintre Renault-urile produse aici urmau să fie exportate către alte țări europene.

Cu alte cuvinte, planul era mai ambițios decât simpla construire a unei Dacii după licență franceză. Uzina de la Pitești putea ajunge să producă Renault 18 chiar pentru rețeaua europeană a constructorului francez.

Președintele Franței anunța proiectul după întâlnirea cu Ceaușescu

Negocierile ajunseseră atât de departe încât proiectul a fost anunțat public chiar de președintele Franței. Pe 10 martie 1979, Valéry Giscard d’Estaing vorbea despre planurile Renault după vizita sa la București și întâlnirile cu Nicolae Ceaușescu. Transcrierea conferinței sale de presă se păstrează și astăzi în arhiva Palatului Élysée.

Planul prevedea, potrivit documentului francez, asamblarea în România a 2.000 de automobile Renault 20, pentru început, dar și producția completă a Renault 18, inclusiv într-o versiune pick-up. Nici aici nu apare numele Dacia 1800.

A fost prezentată Dacia 1800 la București în 1978?

Una dintre cele mai răspândite afirmații este că Dacia 1800 ar fi fost prezentată la Târgul Internațional București, TIB, în 1978. Jurnaliștii PiataAuto au mers până la Biblioteca Națională pentru a verifica edițiile Almanah Auto din acea perioadă. Publicația relata pe larg noutățile auto prezentate la TIB 1978. Scria despre Dacia 1300, despre industria auto românească și chiar despre premiera ARO 243 Diesel. Despre Dacia 1800, însă, niciun cuvânt.

Faptul că mașina nu apare în presa auto a vremii nu demonstrează singur că n-a existat vreodată un prototip. Dar face foarte greu de susținut ideea că o Dacia 1800 ar fi fost prezentată oficial la unul dintre cele mai importante târguri din România fără ca presa de specialitate să o menționeze.

Fiul designerului Renault 18 a căutat prin arhiva familiei

Cercetarea a mers și mai departe. PiataAuto l-a contactat pe Jean Michel Juchet, fiul lui Gaston Juchet, designerul și inginerul care a condus proiectarea Renault 18 și care se afla printre oamenii-cheie ai Renault în acea perioadă. Jean Michel Juchet și-a verificat arhiva de familie pentru a vedea dacă există documente, fotografii sau schițe despre o eventuală Dacia 1800. Nu a găsit nimic. Nicio fotografie, nicio schiță și nicio mențiune despre un Renault 18 transformat într-un model Dacia cu acest nume.

Povestea neștiută a proiectului Dacia 1800 și a producției Renault 18 în România: ce spune fiul designerului Gaston Juchet despre modelele istorice
Renault 18 TD a fost disponibil și în versiune break, cu motor diesel de 2,1 litri. Gama diesel a fost introdusă la începutul anilor 80 și a extins semnificativ oferta modelului francez. Sursă foto: Shutterstock

Producerea Renault 18 în România este o poveste pe care Jean Michel Juchet o consideră mult mai plauzibilă. Un astfel de acord ținea în primul rând de producție, logistică și management și nu necesita neapărat o nouă intervenție de design.

Dar ce s-a întâmplat cu mașinile despre care se spune că au existat?

O parte a legendei ar putea avea la bază ceva real. Există posibilitatea ca în România să fi ajuns sau chiar să fi fost asamblate unele exemplare Renault 18 și Renault 20 înainte ca proiectul să fie abandonat. În cazul Renault 20, documentele vorbesc clar despre asamblarea mașinilor din componente furnizate din Franța. Pentru Renault 18, planul era mai mare: o producție completă în România.

PiataAuto consideră posibil ca unele mașini de pre-producție să fi fost asamblate din kituri franceze în perioada negocierilor. Nu există însă documente suficiente pentru a spune cu certitudine că au fost fabricate „sub 100 de Dacia 1800”, așa cum afirmă legenda online.

Dacia 1800 rămâne un mister, dar proiectul real era și mai mare

După verificarea documentelor, povestea se conturează mult mai clar. Nu există dovezi solide că România a avut un model oficial numit Dacia 1800, construit pe baza Renault 18 și prezentat la TIB în 1978. Există însă dovezi foarte clare că România urma să producă Renault 18 la Pitești. Proiectul ajunsese până la nivelul președintelui Franței, iar mașinile construite aici ar fi trebuit să ajungă inclusiv pe alte piețe europene.

Acordul a eșuat, iar uzina de la Pitești a mers mai departe pe drumul cunoscut. În 1979 a apărut Dacia 1310, iar aceeași platformă tehnică avea să fie dezvoltată apoi în numeroase versiuni timp de mulți ani. Dacă înțelegerea cu Renault ar fi fost dusă până la capăt, istoria Dacia putea arăta cu totul altfel.

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