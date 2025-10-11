Rezultatul vine din răspunsurile a peste 12.000 de proprietari de mașini, care au evaluat propriile modele.

„Mașinile Dacia sunt practice și raționale, dar urâte”, notează suedezii în sondaj, citat de publicația CarUp.

Marca românească Dacia a fost desemnată cea mai urâtă marcă auto din Suedia, potrivit studiului anual AutoIndex. Chiar și mărcile chinezești, relativ noi pe piața scandinavă, au primit scoruri mai bune la capitolul design.

Dacia, cunoscută pentru filosofia sa „mașină la un preț corect”, este profund respectată în Europa pentru caracterul practic și accesibil. Totuși, în Suedia, proprietarii de Dacia par să fie mai puțin impresionați de aspectul modelelor.

La polul opus, pe primul loc s-a situat Polestar, brandul premium electric desprins din grupul Volvo, urmat de BMW, apreciate pentru designul minimalist și identitatea clară.

Proprietarii de Polestar au apreciat designul modern, precum și tehnologiile de la bord.

Proprietarii de BMW apreciază identitatea consecventă și caracterul sportiv al designului.

Totuși, studiul remarcă îmbunătățiri la modelele mai noi Dacia, precum Duster, ceea ce ar putea schimba percepția în anii următori.

În Italia, o Dacia Spring nouă costă mai puțin decât o bicicletă, prin programul Rabla.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

AutoIndex este realizat exclusiv pe baza răspunsurilor proprietarilor de mașini înmatriculate în Suedia în ultimii opt ani. Eșantionul de 12.000–15.000 de persoane este selectat din registrul național auto, iar participanții își evaluează propria mașină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE