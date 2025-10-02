Leapmotor promovează modelul T03 cu mesajul că prețul de 4.900 euro este „mai puțin decât ceea ce ați plătit pentru bicicletă”.

Iar Dacia Spring, construită în China și exportată în Europa, este chiar mai ieftină.

Mașina electrică produsă de grupul Renault va putea fi achiziționată prin programul Rabla din Italia, care începe de la 1 octombrie, pentru 3.900 euro.

Pentru a beneficia de reducerea de 11.000 euro, cumpărătorii trebuie să caseze o mașină veche cu standard Euro 5 și să îndeplinească anumite criterii:

venit anual sub 30.000 euro pentru familiile din orașe cu peste 50.000 de locuitori,

pentru familiile cu venit sub 40.000 euro, stimulentul este de 9.000 euro.

În plus, producătorii aplică reduceri suplimentare: Renault scade 3.000 € la achiziția Dacia Spring, iar Leapmotor reduce prețul de listă T03 cu 3.000 €.

Guvernul italian a lansat un program de stimulente de 597 de milioane de euro pentru a crește vânzările de vehicule electrice, piață care este printre cele mai slabe din Europa (5,2% din totalul vânzărilor până în august, comparativ cu media UE de 15,8%).

Programul Rabla include și condiții restrictive privind venituri și zonă de reședință, ceea ce ar putea limita utilizarea integrală a fondurilor până în iunie 2026.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Cel mai apropiat rival ca preț este Fiat 500e, disponibil la 9.950 euro, dar cu condiția unui împrumut cu dobândă de 12,9%. Astfel, Dacia Spring și Leapmotor T03 devin mai accesibile decât o bicicletă de lux pe piața italiană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE