„Relația cu Statele Unite este unul din cei trei piloni, exact cu asta am început. Pentru că, dincolo de așezarea în pagină a programului, și în așezarea mea direcțiile strategice principale se regăsesc în ceea ce am spus deja, dar oportunitatea pe care noi o avem ca țară vine tocmai în contextul în care Statele Unite și-au luat mâna în mod formal de pe toate zonele și de pe estul Europei, mutându-și într-adevăr prioritățile în zona pacifică, or în acest context, oportunitatea pe care o avem vine tocmai din acest lucru în care americanii spun fiți parteneri cu noi fiecare în zona voastră, or aceasta este o poziționare firească pe care trebuie să o avem”, a declarat Dan Barna.

În declarații de după audieri, Dan Barna a subliniat că prin declarația sa nu a afirmat SUA se îndepărtează de zona est-europeană, ci a reflectat oportunitate pe care România o poate avea în a dezvolta relația bilaterală.

„Era o declarație în context. Am spus că prioritate SUA mutându-se spre Asia-Pacific, în Europa de Est așteaptă un parteneriat mai consistent din partea partenerilor locali și aici este o oportunitate pentru România. Tocmai o oportunitate de a crește acest parteneriat strategic pe care România îl are cu SUA. Partenerul american așteaptă de la noi o implicare mai consistentă în această zonă”, a completat Dan Barna.

În relația cu partenerul strategic Statele Unite, vicepreședintele USR a subliniat că România trebuie să se concentreze pe comunitatea de peste Ocean pentru a face lobby pentru interesele țării.

„Avem români din diaspora din SUA în instituţii foarte importante, profesionişti de top mondial în bănci, în centre de date, în toate locurile unde într-adevăr contează, or faptul că noi nu îi folosim ca resursă de lobby pe ceea ce înseamnă Congresul american, pe ceea ce înseamnă locul unde se iau deciziile, Visa Waiver şi celelalte lucruri de care avem nevoie în relaţia cu SUA, s-ar construi mult mai uşor dacă am avea un lobby nu la nivelul Ungariei, care e foarte performantă pe zona asta, dar măcar al Poloniei sau al celorlalte state care au o reprezentare consistentă a intereselor lor ca state, interese legitime, în relaţia cu SUA”, a mai transmis ministrul desemnat la Externe.

Dan Barna a primit aviz negativ în cadrul audierilor din comisiile reunite al Parlamentului cu 20 de voturi împotrivă, 11 voturi pentru și 4 abțineri.

LIVETEXT. Miniștrii propuși de Cioloș, la votul din comisiile de specialitate. Șapte audiați, un singur aviz pozitiv

Cîțu: PNL nu va vota la învestirea Guvernului Cioloș și nici în comisii, la audierea miniștrilor

Cât vor plăti pentru curent și gaze consumatorii casnici. Anunțul ministrul interimar al energiei, Virgil Popescu

