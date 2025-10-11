„Românul a ratat la mustață Nobelul”

Într-un mesaj pe pagina sa de socializare, Dan Negru se referă la știrile din presă despre cum „românul a ratat la mustață Nobelul. Dar nimeni nu spune că o româncă l-a câștigat deja În 2009, reamintește el.

„De câțiva ani se tot vorbește despre cum d-nul Cărtărescu-scriitor român- „va lua anul ăsta Nobelul pentru literatura”. În fiecare an e „favorit”. Și în fiecare an… câștigă altcineva. Anul ăsta, Nobelul pentru Literatură l-a luat un ungur. Și imediat au început glumele, miștourile. Nu e corectă miștocăreala anuală la care e supus domnul Cărtărescu. N-o fi având editura lui vreun departament de marketing care să-l păzească de bancurile anuale ?”, se întreabă prezentatorul TV.

Herta Müller” chiar l-a luat

Tot el atrage atenția că „știm mai multe despre cum „românul Cărtărescu” n-a luat Nobelul, decât despre „românca Herta Müller” care chiar l-a luat”:

„DA Herta Müller-născută într-un sat de lângă Timișoara -a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură în 2009. A plecat din România și trăiește și azi la Berlin. Acolo unde, cu un secol înainte, se exilase și Caragiale. Dar cea mai frumoasă ironie e asta : pentru că nu și-a plătit cotizația la Uniunea Scriitorilor (150 de lei pe an!), câștigătoarea Premiului Nobel a fost suspendată din drepturi Nobelul i-a adus 1 milion de euro. Uniunea Scriitorilor Români a pierdut 150 de lei ”, scrie Dan Negru, care în final reamintește cum Caragiale îi scria lui Vlahuță, din același Berlin în care trăiește azi Herta Müller:

„Pentru nimic în lume n-aș părăsi Berlinul, acest loc de viață străină, pentru a mă întoorce într-o țară unde lingușire și hoția sunt virtuți, iar munca și talentul sunt vicii demne de compătimit”.

Premiul a ajuns la scriitorul maghiar László Krasznahorkai

Premiul Nobel pentru Literatură 2025 a fost câștigat de scriitorul maghiar László Krasznahorkai. În acest context, scriitorul Mircea Cărtărescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj și o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce.

Premiul Nobel pentru Literatură pentru anul 2025 a fost acordat autorului maghiar László Krasznahorkai,„pentru opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”. Premiile Nobel, considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume, recompensează realizări remarcabile în domenii precum medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.





