ISE: S-a folosit media aritmetică simplă a valorilor minime și maxime raportate oficial de statele europene analizate

ISE arată că a folosit media aritmetică simplă a valorilor minime și maxime raportate oficial de statele europene analizate, conform datelor din raportul Eurydice 2021, cel mai recent document care prezintă norma oficială de predare în ore/săptămână la nivel european. Institutul precizează că a lucrat exclusiv cu date oficiale raportate de țări.

Acest caz a fost singurul exemplu concret invocat de ministrul Daniel David pentru a susține existența unei „erori” și pentru a justifica blocarea, luna trecută, a mai multor răspunsuri ISE către Edupedu.ro – răspunsuri care contestau argumentele din Legea Bolojan privind educația. Ministrul a invocat și nevoia unui „peer review”.

ISE menționează că raportul Eurydice 2023 citează, separat, o altă medie europeană provenită din sondajul TALIS 2018, bazat pe auto-raportările profesorilor din învățământul gimnazial privind timpul alocat activităților profesionale.

Institutul recunoaște că această distincție metodologică nu a fost menționată explicit în răspunsul inițial, însă își apără metoda de calcul, precizând că documentul a beneficiat de feedback intern din partea unor cercetători care nu au participat la redactare.

Se pregătește „o analiză mai extinsă”

Întrebat dacă va elabora un raport științific conform solicitării ministrului David pe tema măsurilor din Legea 141/2025 (Legea Bolojan), ISE a spus că pregătește „o analiză mai extinsă”, fără a avansa un termen exact, acesta urmând să fie stabilit împreună cu MEC.

Institutul își reafirmă angajamentul de a colabora cu ministerul și de a furniza analize și cercetări apolitice pentru îmbunătățirea calității și echității educației din România, dar refuză să comenteze declarațiile ministrului.

În iulie, Edupedu.ro a cerut ISE date care să susțină prevederile din Legea Bolojan referitoare la norma didactică, burse și alte aspecte. Răspunsul inițial al ISE a fost cenzurat de MEC, fiind eliminat circa 80% din conținut, inclusiv pasajul:

„Conform Eurydice (2021), valoarea medie a normei didactice în Europa este de 18-19 ore/săptămână, cu un minim de 14 ore în Croația, Polonia, Finlanda și un maxim de 26 de ore în Ungaria. Majorarea normei didactice cu 2 ore plasează România peste media europeană”. Ministrul spune că în document se citase „greșit” raportul Eurydice

Ministrul David a justificat intervenția spunând că în document se citase „greșit” raportul Eurydice și a afirmat că media ar fi de 20 de ore/săptămână, conform TALIS 2023, care face trimitere la date Eurydice 2018.

În spațiul public au circulat și date TALIS care indicau 17 ore de predare pentru profesorii români, rezultate din auto-raportări, nu din norme oficiale.

Aceste informații au fost folosite inclusiv de apropiați ai ministrului – precum directorul Școlii doctorale de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, contractor al MEC și al unor școli – într-un articol critic la adresa ISE și a presei, dar favorabil ministrului.

