În noul său documentar, Ocean with David Attenborough, lansat chiar înainte de aniversarea sa, el afirmă clar: „După ce am trăit aproape o sută de ani, am înțeles că inima vieții pe Pământ bate în adâncurile oceanelor.” Aceste ape vaste, spune el, sunt cheia pentru reglarea climei și pentru supraviețuirea ecosistemelor. Dar sunt, totodată, printre cele mai amenințate de activitatea umană.

„Oceanele își pot reveni, dacă le oferim șansa. Natura știe să vindece, dar trebuie să o lăsăm.”, a adăugat David Attenborough.

Cariera lui Attenborough a început în anii 50, când, respins la început de BBC, a fost în cele din urmă acceptat ca stagiar. A urmat o viață dedicată descoperirii, explorării și educării publicului despre lumea naturală. Producțiile sale, precum Life on Earth, Blue Planet sau Planet Earth, nu doar că au schimbat televiziunea documentară, ci și percepția publică asupra mediului.

Ceea ce îl diferențiază este modul în care a îmbinat știința cu emoția, transformând datele seci în povești care inspiră milioane. De-a lungul decadelor, a fost martor la schimbări dramatice în natură – multe cauzate de oameni. De aceea, vocea lui capătă greutate nu doar prin autoritate, ci prin empatie.

De-a lungul vieții, a primit numeroase distincții – de la premii BAFTA și Emmy, până la titluri regale și distincții ONU. Este singurul care a câștigat premii Bafta pentru programe în toate formatele – de la alb-negru la 4K. O plantă rară îi poartă numele. A călătorit mai mult decât majoritatea oamenilor într-o viață, documentând specii rare și peisaje uitate.

