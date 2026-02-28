Trupele ungare, trimise la obiective energetice

Pe 25 februarie 2026, Viktor Orbán a convocat de urgență Consiliul de Apărare. Decizia a venit după ce fluxul de petrol rusesc prin ramura sudică a conductei Drujba a fost complet oprit la finalul lunii ianuarie.

„Serviciile ne-au informat despre o potențială amenințare ucraineană”, a spus Orbán, acuzând Kievul că pregătește acțiuni de sabotaj.

Măsurile anunțate la Budapesta sunt concrete. Armata a fost trimisă să protejeze infrastructura energetică, iar poliția a intensificat patrulele la centralele electrice și la centrele de distribuție. În județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, aflat la granița cu Ucraina, a fost introdusă și o interdicție de zbor pentru drone.

Viktor Orbán a declarat că Ungaria trebuie să își apere securitatea energetică și că nu va permite „închiderea robinetului” din motive politice.

Scrisoare publică pentru Volodimir Zelenski: „Mai mult respect pentru Ungaria”

Pe 26 februarie, premierul ungar a publicat o scrisoare deschisă adresată președintelui ucrainean. În document, Orbán îl acuză pe Zelenski de „șantaj moral” și susține că Kievul încearcă să împingă Ungaria în război.

„Ne pare rău pentru poporul ucrainean, dar nu dorim să participăm la război. Nu vrem să finanțăm luptele și nu vrem să plătim mai mult pentru energie”, a adăugat Orban.

De asemenea, îi cere deschiderea imediată a conductei Drujba și oprirea oricăror acțiuni care ar afecta securitatea energetică a Ungariei.

„Mai mult respect pentru Ungaria!”, este mesajul transmis de la Budapesta.

Blocaj la Bruxelles și presiune pe Ucraina

Conflictul are deja efecte la nivel european. Ungaria a blocat la Bruxelles un pachet de ajutor financiar pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro, ca reacție la suspendarea livrărilor de petrol.

Budapesta, alături de Bratislava, a suspendat și exporturile de motorină către Ucraina în 18 februarie. În paralel, premierul slovac Robert Fico a anunțat măsuri de urgență în sectorul energetic și oprirea livrărilor de electricitate de urgență către Kiev.

Pentru Ucraina, aceste decizii vin într-un moment critic, în plină iarnă și pe fondul atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice.

Alegeri în Ungaria, pe 12 aprilie

Criza are loc înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie 2026. Potrivit sursei citate, Kievul consideră că escaladarea conflictului energetic face parte din strategia electorală a lui Orbán, care îl are ca principal adversar pe liderul opoziției, Péter Magyar.

Dar Budapesta nu dă înapoi, iar Uniunea Europeană nu reușește, cel puțin deocamdată, să deblocheze situația. În centrul disputei rămâne conducta Drujba și accesul la petrol, dar miza reală este mai mare, explică sursa citată: bani europeni, energie și influență politică într-un an electoral sensibil.

