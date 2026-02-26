Viktor Orban mizează în alegeri pe „amenințarea ucraineană”

„Guvernul ucrainean exercită presiuni asupra guvernelor din Ungaria şi Slovacia printr-o blocadă petrolieră”, a susținut Orban într-un mesaj video publicat pe X după o şedinţă a Consiliului de Apărare de la Budapesta.

Aflat în campanie electorală, premierul ungar a mai susținut, fără a oferi dovezi, că Ucraina „nu se va opri aici” şi ar pregăti „noi acţiuni pentru a perturba sistemul energetic al Ungariei”.

Orban a vorbit și despre posibile „atacuri” și le-a invocat drept pretext pentru „consolidarea protecţiei infrastructurii energetice critice”, inclusiv prin mobilizarea de militari şi echipamente în apropierea instalaţiilor-cheie. De asemenea, poliţia ungară va patrula cu efective suplimentare în jurul centralelor electrice, staţiilor de distribuţie şi centrelor de control.

Escaladarea discursului pe tema securității naționale și energetice are loc pe fondul eforturilor lui Viktor Orban, considerat un cal troian al Kremlinului, de a crește sentimentului anti-ucrainean, o miză a campaniei sale electorale. Partidul său, Fidesz, riscă să piardă alegerile programate pe 12 aprilie, după cum arată sondajele de opinie.

Ungaria și Slovacia nu mai primesc petrol prin conducta Drujba

Livrările de petrol prin Drujba au fost suspendate pe teritoriul ucrainean în urma unui atac asupra acestei conduce efectuat pe ruși pe 27 ianuarie. Orban acuză însă Kievul că menţine conducta închisă din motive „politice”, nu tehnice, deoarece ar fi fost reparată între timp.

Invocând drept represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze și electricitate către Ucraina, apoi a blocat prin veto cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni pregătit de UE împotriva Rusiei. În plus, a blocat de asemenea un împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei. La rândul ei, Slovacia a suspendat livrările de electricitate, chiar și în caz de urgență după atacuri rusești, către Ucraina.

Relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina sunt tensionate de ani buni din cauza poziției proruse a premierului Orban.

Orban și Fico insistă să importe petrol şi gaze ruseşti și refuză rutele alternative de aprovizionare. Pe lângă dependenţa energetică menținută voit față de Rusia, cei doi premieri promovează propaganda rusă și încearcă să apere interesele lui Putin pe motiv că ar fi interesele propriilor țări, cum ar fi blocarea sancțiunilor.

Premierul ungar cere o misiune de verificare în Ucraina

Joi dimineaţă, Viktor Orban a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Volodimir Zelenski, acuzându-l pe președintele ucrainean că „de patru ani încearcă să forţeze Ungaria să intre în războiul dintre Ucraina şi Rusia”. Premierul ungar încearcă astfel să impună propaganda rusă precum că Ucraina nu trebuie susținută în fața agresiunii militare a Kremlinului, iar, odată lăsată expusă, încheierea războiului ar fi mai aproape.

Viktor Orban a cerut joi ca o misiune europeană, la care să participe de asemenea experți ungari și slovaci, să verifice în Ucraina situația conductei petroliere Drujba.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE