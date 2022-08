Brooke Jenkins a devenit cunoscută în presa americană în octombrie 2021, după ce a demisionat din poziția de procuror pentru a se alătura eforturilor de îndepărtare chiar a celui care îi era șef – procurorul districtual din San Francisco Chesa Boudin.

Ascensiunea ei politică s-a clădit pe două argumente: că eforturile de demitere a lui Boudin erau, de fapt, un efort concertat al democraților și că este un simplu voluntar care și-a riscat cariera pentru a fi parte din această campanie. Ambele narative s-au întors acum împotriva ei, remarcă publicația San Francisco Chronicle.

Întâi, presa din California a dezvăluit că Jenkins a fost plătită cu peste 100.000 de dolari pentru că oferit consultanță pentru „Neighbors for a Better San Francisco”. După cum a relatat San Francisco Chronicle, organizația are aceeași adresă ca „Neighbours for a Better San Francisco Advocacy”, o organizație nonprofit care a finanțat cu milioane de dolari campania de demitere a lui Boudin. Miliardarul William Oberndorf este listat ca director pentru ambele organizații.

Brooke Jenkins a negat că a fost plătită pentru contribuția sa în campania de demitere a lui Boudin.

„Am fost voluntară pentru campania de demitere a lui Boudin”, a spus ea într-o declarație, miercuri. „Am lucrat pe poziția de consultant și nu m-a influențat în niciun fel salariul. Aș fi preferat să rămân să lucrez ca procuror. M-am oferit voluntară în campanie, deoarece voiam să mă asigur că San Francisco înțelege ce era în joc dacă Chesa rămâne în funcție.”

Recomandări Propunerea de a interzice accesul rușilor în Europa e contestată și de rușii din exil: „După aceea o să-i extrădăm pe toți cei care vorbesc rusește?”

Cu toate acestea, ea nu a pus la dispoziția publicului documente care să arate ce consultanță a oferit organizației pentru a fi plătită.

Jenkins a părăsit procuratura condusă de Boudin în octombrie 2021. Ieșirea ei a fost urmată rapid de un tur mediatic, în care Jenkins a amplificat narațiunea conform căreia politicile de reformă ale lui Boudin făceau orașul mai puțin sigur. Narațiunea făcea deja parte din campania de demitere când Jenkins s-a alăturat acesteia. Jenkins i-a oferit o față proaspătă și un nou sentiment de credibilitate, pentur că lucrase anterior cu Boudin.

În votul de demitere, locuitorii din San Francisco au votat în proporție de 55% pentru demiterea lui Boudin. Ca urmare, primarul din San Francisco a numit-o pe Jenkins să îndeplinească interimar rolul de procuror districtual până la finalizarea mandatului pentru care a fost ales Boudin.

Chase Boudin a spus că nu va mai candida pentru funcția de procuror districtual în alegerile din noiembrie 2022. Brooke Jenkins a anunțat însă că o va face, deși presa a prezentat dovezi că a mințit când a afirmat că a lucrat ca voluntară în campanie și nici nu a adus documente publice care să dovedească motivele pentru care a primit peste 100.000 de dolari.

